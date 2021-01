Dayane Mello: chi è l’amica lesbica di Viareggio, tutta la storia con Allegra

Allegra Ioppolo, l'”amica lesbica di Viareggio” di Dayane Mello che più volte è stata nominata dalla stessa gieffina all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’ intervista a Giornalettismo. Gabriele Parpiglia incuriosito dal loro rapporto, le ha posto alcune domande che chiarirebbero che tipo di legame ci sia tra lei e la modella brasiliana.

La ventiseienne ha raccontato al Giornalettismo di aver conosciuto Dayane tre anni fa a Forte dei Marmi. In quel periodo lei era fidanzata. Allo stesso modo la Mello era legata al suo grande amore Carlo Beretta, ora impegnato con Giulia De Lellis. Da quel momento tra le due è nata un’amicizia sincera e non si sono più lasciate.

Alla domanda se la loro fosse un'”amicizia speciale”, Allegra Ioppolo ha detto senza titubanza: “Assolutamente sì”, raccontando che si vedevano ogni qualvolta potessero farlo. Inoltre ha spiegato di aver passato a fine agosto dieci giorni con Dayane, poco prima che lei entrasse nella Casa del Grande Fratello. E ha anche rivelato un tenero dettaglio:

“Mi ha chiamato quando ha lasciato il telefono alla produzione: sono stata l’ultima telefonata. Mi ha chiesto anche se poteva lasciare il mio numero alla produzione, se volessero farle una sorpresa, ma non ho mai ricevuto alcuna chiamata.”

Andando dunque nel particolare ci si chiede se tra Dayane e Allegra ci sia stato del tenero. Anche Gabriele Parpiglia non ha esitato a fare questo tipo di domanda alla Ioppolo. La ragazza ha affermato a quel punto che dare una risposta chiara e certa a un tale quesito significherebbe alimentare il gossip e le dicerie sul loro conto. Pertanto si è limitata a ufficializzare il loro rapporto di amicizia.

“Rispondere a questa domanda, significherebbe dare il via al circo del gossip. Io e Dayane siamo amiche e stiamo bene così prima e dopo il GF Vip.”

Durante l’intervista Gabriele Parpiglia ha anche chiesto ad Allegra che cosa ne pensasse di Rosalinda Cannavò. Dayane e Adua infatti si sono distinte all’interno del reality show per il loro forte legame, più volte messo in dubbio dai curiosi. Dopo diversi drammi alla fine ad oggi hanno fatto la pace. A questo proposito la Ioppolo ha sottolineato come per la modella brasiliana, conoscendo il suo carattere e atteggiamento, non ci sia niente di più di un’amicizia. Mentre che secondo lei è molto probabile che la cosa per Rosalinda sia andata oltre. Ecco le sue parole:

“Da parte di Dayane è solo un’amicizia forte. Lei è empatica, quando si lega, si lega. Da parte di Rosalinda credo che la cosa sia andata oltre, e la capisco perché Dayane è bellissima. Rosalinda, vivendo in una bolla, può aver scambiato l’amicizia per altro. Succede anche nella vita normale. Escludo che da parte di Dayane possa nascere una storia. Quando qualcuno le piace, se lo prende. E non si fa problemi siamo nel 2021.”

E proprio a proposito del carattere di Dayane Mello e sull’affetto che prova per lei Allegra ha concluso: