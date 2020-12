Giulia De Lellis ufficializza la storia con Carlo: cena natalizia dai Beretta

Giulia De Lellis, l’influencer romana che per lunghi anni ha fatto sognare le sue “bimbe” con la storia d’amore con Andrea Damante, sembra aver messo un bel punto al passato e ufficializza definitivamente il suo ingresso in una delle famiglie italiane più facoltose.

Nella serata di ieri infatti l’influencer romana ha reso nota la cena che ha condiviso con la famiglia del riservatissimo fidanzato Carlo. Gli scatti sono stati pubblicati dalla madre del rampollo di casa Beretta. Giulia però ha ripubblicato tutto nelle sue Instagram stories. Oltre alla foto in questione, anche Carlo, che mantiene il suo profilo Instagram privato, ha fatto un rapido video mentre la sua famiglia si godeva la cena.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta, la storia d’amore

La relazione tra la De Lellis e Beretta sembra dunque essere una cosa seria. È ormai stata ufficializzata anche ai parenti di lui, oltre che ai suoi genitori. Il tutto mette a tacere le voci secondo cui la nuova storia d’amore dell’influencer romana sarebbe una cosa di passaggio. La loro relazione infatti era iniziata in maniera del tutto improvvisa e aveva fatto storcere il naso sia a molti suoi fan che a quelli di Andrea Damante.

La coppia si era conosciuta quest’estate in vacanza. Giulia si era da poco riavvicinata ad Andrea. Avevano persino passato insieme il lockdown, lui a casa di lei. E poi la decisione di tornare a convivere. Eppure la cosa non è durata, perché in estate qualcosa è cambiato. Lo stesso Andrea Damante in un’intervista a Verissimo aveva dichiarato di essere rimasto sorpreso dalla decisione della De Lellis di interrompere la loro relazione. Non solo, il deejay aveva anche rivelato di essere venuto a conoscenza dell’inizio della storia di Giulia e Carlo tramite i social. L’influencer romana a quel punto aveva fatto su Instagram delle lunghe storie per chiarire le situazione. Infatti aveva dichiarato di non aver nulla da nascondere e di aver fatto sempre tutto alla luce del sole.

Da allora Carlo e Giulia erano stati pizzicati insieme diverse volte. Le loro foto erano uscite anche su tanti settimanali come Chi, che li aveva prima sorpresi a cena insieme e poi aveva svelato del regalo costoso che Beretta aveva fatto alla nuova fidanzata. Ora sembra che tutto stia andato per il verso giusto fra i due e chissà che per Giulia De Lellis sia la volta buona per aver trovato il vero amore.