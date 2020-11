De Lellis, Beretta le regala un fucile: “Non azzardato parlare di famiglia”

Giulia De Lellis e Carlo Beretta non si nascondono più. I due sono una coppia ormai da tempo e se all’inizio cercavano di mantenere privata la loro relazione, ora sono sempre più frequenti le foto che li ritraggono assieme. Non di certo per volere del rampollo di casa Beretta, che tiene ancora tanto alla propria riservatezza. Lui, infatti, ha chiesto alla fidanzata di non coinvolgerlo sui social per mantenere una certa discrezione.

La coppia però non è riuscita a sfuggire all’occhio vigile di Alfonso Signorini che su Chi ha pubblicato un altro servizio sulla loro storia d’amore. Il direttore del settimanale ha aggiunto qualche nuova chicca sul loro rapporto con tanto di fotografie allegate. Gli scatti hanno mostrato una raggiante Giulia De Lellis che lascia l’appartamento di Pomezia con Beretta, precisamente a Roma, dove abita la famiglia di lei.

Tra le curiosità, Chi ha rivelato che il giovane imprenditore ha fatto alla De Lellis un regalo “molto particolare”: un fucile ricercatissimo e di un ingente valore economico che riporta sopra il nome di lei. Carlo, infatti, appartiene alla famiglia Beretta, una delle più antiche dinastie industriali del mondo attiva nella produzione di armi. Inoltre, sempre il settimanale ha svelato che i due stiano cercando casa a Milano per iniziare una convivenza. Le cose, dunque, iniziano a farsi più serie.

Di recente era già uscita la notizia secondo cui Giulia De Lellis avesse fatto conoscere alla propria famiglia l’imprenditore. Le foto pubblicate da Signorini sicuramente lo confermano. Allo stesso tempo anche l’influencer pare abbia conosciuto i parenti di lui. Sembrano, dunque, definitivamente archiviate le storie d’amore con i propri ex.

Giulia De Lellis, infatti, nell’ultimo anno aveva deciso di dare un’altra possibilità ad Andrea Damante, tanto che i due avevano passato l’estate insieme a Forte dei Marmi. Proprio lì, Carlo e Giulia si sarebbero conosciuti ma a detta dell’influencer tra loro nulla sarebbe successo se non il formarsi di una semplice amicizia. L’ex della romana Andrea Damante non è dello stesso avviso. A Verissimo, infatti, aveva dichiarato di aver saputo della liaison tra i due tramite social e di sentirsi tradito dall’ormai ex amico Carlo.

Beretta, invece, ha avuto una lunga e importante storia d’amore con Dayane Mello. La modella all’interno della Casa del Grande Fratello Vip qualche settimana fa ha ammesso quanto fosse forte il suo sentimento nei confronti del giovane imprenditore. La loro storia – ha rivelato la Mello – non è finita nel migliore dei modi. Secondo il racconto della Vippona, infatti, lui l’avrebbe lasciata con un messaggio e lei ci avrebbe sofferto tantissimo.

Chi invece non ha ancora dimenticato la De Lellis pare sia Andrea Iannone. Il magazine di Alfonso Signorini ha ricordato, infatti, che il pilota di MotoGP qualche giorno fa ha postato sui social una canzone di Irama, ex fidanzato dell’influencer. In molti hanno pensato che fosse una frecciatina rivolta a Giulia.