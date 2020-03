Giulia De Lellis e Andrea Damante quarantena insieme: le foto di Chi

Chi pubblica le foto del ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: quarantena insieme a Pomezia

Niente più dubbi: Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme! Se i diretti interessati hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale – non disdegnando però indizi e particolari più che evidenti su Instagram – ci ha pensato il settimanale Chi a mettere le cose in chiaro. I paparazzi di Alfonso Signorini hanno beccato Andrea e Giulia a Pomezia, fuori la casa della web influencer. Foto pubblicate nel numero in edicola da mercoledì 1 aprile e che trovate in anteprima più in basso.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme

Come fa sapere l’account Instagram di Chi Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme da poco e stanno trascorrendo a Pomezia, nella casa dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, questo periodo di quarantena. Con la coppia ci sono i famigliari della De Lellis e Alessandra, un’amica della web influencer. Giulia e Andrea escono dall’abitazione solo per andare a fare la spesa, come testimonia lo scatto che potete vedere in basso.

È la terza volta che Giulia De Lellis e Andrea ci riprovano

È praticamente la terza volta che i Damellis ci riprovano dopo una brusca rottura. Negli ultimi mesi Giulia De Lellis ha convissuto con il pilota Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, mentre Andrea Damante ha avuto una breve relazione con la giovane Claudia Coppola.