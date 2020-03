Andrea Damante e Giulia De Lellis, la tenda li tradisce: la coppia è riunita

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme: le ultime prove su Instagram parlano chiaro

Nuovo capitolo della telenovela che vede protagonisti Giulia De Lellis e Andrea Damante. Nelle ultime ore è arrivato un altro indizio che non lascia più dubbi: l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono tornati insieme. Dopo aver detto addio ad Andrea Iannone, la De Lellis si è ributtata tra le braccia di Damante, con il quale ha una storia decisamente tormentata dal 2016. E i due stanno trascorrendo insieme questa quarantena da Coronavirus. A Pomezia, con la famiglia di Giulia, che è sempre stata molto legata al deejay veronese e un’amica, Alessandra. Ebbene qual è questo nuovo indizio? I Damellis hanno praticamente postato delle stories Instagram nello stesso ambiente. Ovvero un terrazzino dove si sono concessi un po’ di relax, tra sole e qualche esercizio di fitness. Per il momento i due preferiscono non uscire allo scoperto ma questi piccoli indizi, esaminati ogni giorno dai rispettivi follower, parlano più che chiaro. Così come è evidente che la non smentita vale molto più di una conferma…

Giulia e Andrea sullo stesso terrazzino: amore ritrovato ai tempi del Coronavirus

Come potete vedere nelle foto più in basso sia Andrea sia Giulia hanno condiviso sui rispettivi account una tenda pressoché simile, cosi come uguali sono le sedie e le poltroncine. Per non parlare dell’ombra che riprende Giulia mentre si allena: una figura che presente una crocchia in testa, proprio come quella che Damante mostra nel suo profilo. Insomma, non ci sono più dubbi: l’ex coppia di Uomini e Donne è finalmente riunita. Ma perché Giulia e Andrea non lo dichiarano ufficialmente?

Perché Andrea Damante e Giulia De Lellis non dicono la verità

Forse Andrea e Giulia stanno prendendo tempo, stanno cercando di capire se questa ennesima minestra riscaldata possa funzionare. È praticamente la terza volta che i Damellis ci riprovano dopo una brusca rottura. Questa volta sarà quella giusta?