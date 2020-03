Andrea Damante esce allo scoperto: primo gesto per Giulia dopo i rumors

L’ex tronista fa la prima mossa dopo il tanto ipotizzato ritorno di fiamma con Giulia De Lellis: i movimenti social di Damante sembrano confermare tutto

Sono giorni ormai che non si parla d’altro: per la gioia dei fan dei Damellis, tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sembra stia riaffiorando l’amore. Prima la rottura tra l’ex gieffina e Andrea Iannone, poi i vari indizi su Instagram sembrano indicare il tanto sperato ritorno di fiamma. Pare che, durante il periodo di restrizioni del Governo a causa dell’emergenza sanitaria, i due stiano passando la quarantena presso la stessa abitazione. Solo qualche giorno fa, grazie ad un’indiscrezione del VicoloDelleNews, è stata pubblicata un’ulteriore prova che sembra confermare il rumors. Nelle storie della pagina, è stato riportato uno screen di un post del fratello di Giulia con alle spalle un’edera. La stessa edera è apparsa nelle storie di Damante. Coincidenze?

Andrea mette ‘mi piace’ all’ultima foto di Instagram di Giulia

A rafforzare la tesi è l’ultima mossa social del dj veronese. Nell’ultimo post dell’influencer è spuntato il like di Damante: sarebbe il primo gesto di Andrea dopo i gossip degli ultimi giorni. I due diretti interessati non hanno ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito ma il riavvicinamento è più che palese. Giorno dopo giorno, sia Damante che Giulia stanno lasciando piccoli indizi e di conseguenza alimentando il gossip: semplice strategia o solo volontà da parte di entrambi di procedere per gradi? Qualche tempo fa, infatti, la coppia aveva provato a darsi una seconda possibilità, ma senza successo. In tale occasione, Giulia aveva ‘accantonato’ l’ex tronista per intraprendere una relazione con Andrea Iannone. Lo stesso Iannone che, nelle ultime ore, si è sfogato su Instagram in merito alla fine della storia d’amore con l’influencer.

Le prime parole di Iannone: “Non era vero amore”

“L’importante è non avere rimpianti e conservare il rispetto per ciò che è stato. Di sicuro l’amore vero arriva al momento giusto e se non è arrivato, non è il momento giusto“, ha dichiarato il pilota nella giornata di ieri riferendosi alla relazione con Giulia.