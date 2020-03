Andrea Damante e De Lellis insieme a Pomezia, spunta altra prova

Giulia De Lellis e Andrea Damante, il gossip impazza sull’ex coppia di Uomini e Donne

Andrea Damante e Giulia De Lellis continuano a far parlare di sé dopo le ultime indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma. Al momento nessuno dei due ha dato certezze su quest’eventualità, anzi entrambi sono stati molto vaghi, ma l’ultimo post di Giulia in cui spiega che ha preso decisioni che la fanno stare bene sembra virare in questa direzione. Magari i due hanno deciso semplicemente di frequentarsi da capo e di vedere se le cose possano ripartire, o magari stanno insieme di nuovo davvero: niente è certo e starà a loro dire la verità quando se lo sentiranno. Da parte nostra non possiamo che informarvi sui loro movimenti virtuali e non solo.

Andrea e Giulia, cosa sta succedendo davvero alla coppia: l’edera è un’altra prova

L’ultima indiscrezione giunge dal Vicolo delle News che ha fatto degli stamp a un post del fratello di Giulia, Giuseppe, con alle spalle un’edera. Vi starete chiedendo cosa c’entri l’edera con Giulia e Andrea, e non avete tutti i torti; a chiarirvi le idee dovrebbe essere una vecchia diretta di Andrea, casomai aveste frequentato il suo profilo Instagram negli ultimi tempi, in cui lo si vede parlare con alle spalle proprio un’edera. Sembra innegabile insomma che i due stiano assieme a Pomezia. Anche perché se così non fosse stato Giuseppe non avrebbe cancellato la prima foto per sostituirla con un’altra simile ma senza l’edera.

Quale futuro per Andrea e Giulia dopo Andrea Iannone: ci sarà un ritorno di fiamma?

Non sappiamo cos’accadrà fra i due ex di Uomini e Donne ma siamo certi che dopo Andrea Iannone Giulia possa sentirsi libera di riprovarci con l’amore della sua vita: tante cose sono successe, alcune ferite necessitano di essere curate e sono giunte inaspettate, ma se l’amore ti spinge verso qualcuno, cara Giulia, e se pensi che quel qualcuno possa farti stare ancora bene, non c’è motivo di dubitare. A chi devi dar conto?