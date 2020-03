Giulia De Lellis e Andrea Iannone: ecco perché si sono lasciati

Perché Giulia De Lellis e Iannone non stanno più insieme: ultimi gossip

Ormai non è più una novità: Giulia De Lellis e Andrea Iannone non stanno più insieme. Dopo tanti pettegolezzi l’annuncio ufficiale è arrivato dai diretti interessati, seppur in maniera piuttosto confusa. Giulia e Andrea sono rimasti in silenzio per tanto tempo e solo perché spinti dai rispettivi follower hanno speso qualche parola per chiarire la loro situazione. Ma perché è finita dopo neppure un anno insieme? A svelare tutto ci ha pensato il settimanale Oggi: a quanto pare i problemi sarebbero sorti dopo che il pilota è risultato positivo al test anti doping. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non avrebbe dato ad Andrea il supporto che lo sportivo cercava. E lo stesso Iannone in un recente post su Instagram ha puntato il dito contro “chi non ha esitato ad allontanarsi”. Dunque il ritorno di fiamma tra la De Lellis e Andrea Damante sarebbe subentrato solo in un secondo momento…

Cosa scrive il settimanale Oggi sull’addio tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone

“Gli amici della coppia dicono che tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è finita già da qualche tempo. Il pilota lo scorso novembre è risultato positivo a un controllo antidoping e lei lo avrebbe lasciato solo a fronteggiare questa situazione“, si legge sulla nota rivista. E una conferma è arrivata dal diretto interessato che in un post Instagram ha scritto: “Il 2020 mi ha presentato tanti cambiamenti e situazioni difficili da affrontare. Non ho visto il cambiamento come un limite ma un’opportunità, per osservare e misurare se stessi e gli altri. Ho misurato me stesso ma anche quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi”. Insomma, il riferimento a Giulietta è più che chiaro…

Giulia De Lellis ha stravolto la sua vita e ora è felice così

Dal canto suo Giulia De Lellis ha di recente ammesso di aver stravolto la sua vita e di essere felice così. Ha lasciato Lugano, dove si era trasferita nella villa di Iannone la scorsa estate, ed è tornata a Pomezia, vicino alla sua famiglia. E ha riallacciato i rapporti con Andrea Damante tanto che, secondo i beni informati, i due starebbero affrontando la quarantena da Coronavirus sotto lo stesso tetto.