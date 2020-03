Iannone volta pagina dopo Giulia: “Oggi non sono arrabbiato”

Andrea Iannone, dopo la rottura con Giulia De Lellis, volta pagina: il lungo messaggio sui social

Andrea Iannone volta pagina dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia De Lellis. Il gossip li vede protagonisti in queste settimane, visto che la loro rottura è arrivata in modo davvero improvviso e inaspettato. A darne conferma ci ha pensato inizialmente l’influencer, affermando durante una sua diretta su Instagram che questi sono per lei momenti delicati. Dopo di che, anche lo stesso Iannone si è lasciato andare a una dichiarazione sui social che ha dato la seconda conferma. Non sono stati resi noti, però, i motivi per cui questa relazione è naufragata. E mentre moltissimi fan di Uomini e Donne sognano il ritorno di coppia tra Giulia e Andrea Damante, ecco che il motociclista condivide un lungo messaggio sui social riguardante le persone che continuano a stargli vicino, nonostante le difficoltà. Sembra proprio che Iannone abbia scelto di voltare pagina, durante questo momento critico che sta attraversando tutto il mondo, a causa della diffusione del Coronavirus. Pare, dunque, che queste settimane gli abbiano permesso di comprendere alcune cose importanti.

Iannone e l’importante messaggio per i fan: Andrea oggi si sente felice

“Non sono arrabbiato. Siamo ciò che siamo in grado di sopportare”, così Iannone inizia il suo lungo messaggio su Instagram. Il motoclista ammette che questo 2020 è un anno che ha presentato nella sua vita diverse situazioni difficili. “Oggi non sono arrabbiato, anzi, mi sento felice”, continua Andrea. Con queste parole, Iannone fa dunque intendere di aver voltato pagina dopo la rottura con Giulia. La sua stoccata sulla De Lellis, di qualche giorno fa, non poteva di certo passare inosservata. Ma sembra proprio che oggi le loro strade si siano definitivamente divise. “In quest’ultimo periodo ho misurato me stesso ma anche tutti quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi“, dichiara Iannone.

Andrea Iannone, importanti riflessioni durante questo triste periodo

“Il mio vuole essere un messaggio anche per tutti voi: amate la vostra routine e chi ne fa parte, perché è su di loro che potrete costruire il vostro impero. Il mio consiglio? Iniziate!” Così Andrea conclude il suo lungo post su Instagram. Un messaggio importante quello che Iannone lascia ai suoi fan, che hanno continuato a sostenerlo anche in momenti difficili per la sua carriera. Sono tanti coloro che hanno, infatti, apprezzato le parole condivise dal motociclista, come è possibile vedere dai commenti.