Iannone a colloquio con Biaggi rompe il silenzio su Giulia: stoccata sul libro

Iannone, a colloquio con Max Biaggi, rompe il silenzio su Giulia De Lellis: la stoccata all’ex (nuovo libro in arrivo?). Intanto si fanno tambureggianti i rumors di un ritorno di fiamma tra Damante e l’influencer

Andrea Iannone, per la prima volta dopo le voci di rottura con Giulia De Lellis, ha parlato dell’influencer. Lo ha fatto durante una diretta Instagram con Max Biaggi e, come già fatto intendere da Giulia, ha lasciato capire che la love story si è conclusa. Ma c’è di più: nel suo stringato intervento, il pilota si è pronunciato con una battuta alquanto curiosa, facendo riferimento a un libro, aggiungendo che al momento non ha la minima idea di dove sia l’ex fidanzata. Insomma, l’amore si è consumato in fretta, finendo su un binario morto. “Se da tre settimane non ci vedete, un motivo c’è. A buon intenditor, poche parole”, ha sussurrato la De Lellis pochi giorni fa, commentando la situazione con il centauro di Vasto. Intanto si fanno più tambureggianti i rumors di un possibile ritorno in love con Andrea Damante.

“Giulia sta scrivendo un nuovo libro, non so dov’è!”

In una diretta condivisa con Max Biaggi su Instagram, Iannone si è ritrovato travolto dalle domande su Giulia De Lellis. A un certo punto è quindi intervenuto sulla questione con queste parole: “Giulia sta scrivendo un nuovo libro, non so dov’è!”. La battuta non è passata inosservata. Cosa intende con sta “scrivendo un nuovo libro”? Pare certo si tratti di ironia. Resta da capire a che cosa si sia riferito in particolare il pilota: che si aspetti un ‘Le corna stanno bene su tutto bis?’. Oppure ha solo ironizzato sull’attività di scrittrice dell’ex? O Giulia davvero ha in cantiere un nuovo libro? E ancora: e se fosse invece riferita a un possibile ritorno in love con Damante? In effetti sarebbe davvero una storia da libro.

Giulia e Andrea, il ‘terreno’ per i Damellis-bis è stato preparato

Il gossip continua a mormorare su Giulia e il deejay veronese, parlando di una clamorosa ri-unione imminente. D’altra parte gli indizi in tal senso non mancano. Si sa che i due non hanno mai del tutto tagliato i ponti. Inoltre nell’ultimo periodo sono stati beccati anche a parlare a un evento della Fashion Week milanese. In aggiunta, si dice che la De Lellis abbia perdonato Damante per i tradimenti, mettendo una pietra sopra al passato. Che sia davvero tutto pronto per i Damellis-bis?