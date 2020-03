Iannone e De Lellis, è finita: “Momenti delicati”, Giulia conferma rottura

Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati, ora è ufficiale: l’influencer ha confermato la rottura

Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono ufficialmente lasciati. O meglio, si sono lasciati settimane fa ma solo oggi è arrivata la conferma da parte di uno dei due. Nelle scorse settimane non sono mancati indizi e voci di corridoio che parlavano di una rottura fra i due, ma chi credeva nel loro amore stentava a crederci e ha preferito attendere che a parlare fossero i diretti interessati. Oggi lo ha fatto Giulia, anche se il fatto che si fosse trasferita di nuovo a Pomezia parlava già chiaro. Durante una diretta su Instagram, poco fa la De Lellis ha risposto a qualcuno che chiedeva se si fosse lasciata o meno con Iannone. La diretta aveva come oggetto ben altro, ma Giulia ha preferito chiarire una volta per tutte come stanno le cose.

Giulia De Lellis conferma la rottura con Andrea Iannone: “Momenti abbastanza delicati”

Queste le sue parole: “Sono tre settimane che non parlo, comunque faccio dell’altro vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto un po’ più delicati nel capire la situazione. Si dice a buon intenditor poche parole. Anche perché non mi piace ogni volta dovermi giustificare, dare ogni volta spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale”. Ovviamente lei stessa sa che essendo molto seguita le persone vogliono saperne di più, ma ha parlato di un momento delicato. Infatti poi ha aggiunto: “Però capisco che essendo un personaggio pubblico, come mi definisce qualcuno, io debba dare delle spiegazioni. In realtà sì ma in realtà proprio non tanto… Ripeto, a buon intenditor poche parole. Senza che entriamo nel dettaglio di momenti abbastanza delicati”.

Iannone e De Lellis, è finita: Giulia pronta a ricominciare con Damante?

Dopo questo discorso, la De Lellis ha chiesto di non tornare più sull’argomento: “È un momento dove non mi sembra tanto carino parlare di queste cose, ecco. Possiamo andare oltre adesso, dopo tutte le spiegazioni del caso?”. Già stamattina abbiamo riportato il gossip di Chi, secondo cui Giulia starebbe già risentendo Andrea Damante… I Damellis stanno tornando?