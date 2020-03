Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme e stanno facendo la quarantena nella casa di lei: cosa dicono gli ultimi gossip

È ufficialmente diventata una telenovela la vita di Giulia De Lellis e Andrea Damante. A quattro anni dalla scelta a Uomini e Donne, dopo corna e incomprensioni e storie con altre persone, i Damellis fanno ancora notizia. Da qualche giorno continuano a trapelare gossip e indiscrezioni su un presunto ritorno di fiamma. Gossip sempre più insistenti che i diretti interessati non hanno minimamente smentito. Anzi, la web influencer ha addirittura ammesso di essere in buoni rapporti con il Deejay veronese e che spesso si sentono al telefono. Ma a quanto pare la De Lellis non ha detto tutta la verità: stando alle voci che circolano Giulia e Andrea starebbero affrontando questa quarantena da Coronavirus insieme, nella casa di Pomezia di lei.

Tutti gli indizi che parlano di un presunto ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante

Tutto è iniziato con il portale Very Inutil People, che ha raccolto alcune testimonianze di persone che abitano a Pomezia, città natale di Giulia De Lellis. A quanto pare Giulietta e Andrea Damante sarebbero stati avvistati in un negozio di computer prima dell’emergenza sanitaria. Quando è scattata la quarantena l’ex tronista di Uomini e Donne non sarebbe riuscito più a rientrare a Milano, dove vive da qualche tempo, e sarebbe così rimasto alle porte di Roma accanto alla ex fiamma e alla sua famiglia. Tanto che più di qualcuno avrebbe visto Giulia e Andrea allenarsi sul balcone della casa della De Lellis. Ma gli indizi non sono finiti qui: Giulia si è mostrata su Instagram con una felpa rossa, una felpa molto simile a una sfoggiata di recente da Andrea. Per Deainira Marzano, altra web influencer e opinionista di Barbara d’Urso, non ci sarebbero dubbi: sarebbe la stessa. L’ultima “conferma” è infine arrivata da Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi esperto di gossip.

Giulia De Lellis e Andrea DAmante non hanno mai smentito gli ultimi gossip

Come riporta il Vicolo delle News, durante una diretta Instagram Gabriele Parpiglia ha parlato dei Vip che stanno facendo la quarantena insieme. E dopo aver tirato in ballo coppie famose come Belen e Stefano e Diletta Leotta e Daniele Scardina ha menzionato pure Andrea e Giulia, specificando che tra i due ci sarebbe stato un ritorno di fiamma nell’ultimo periodo. Insomma, per dirla all’Agata Christie, un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. De Lellis e Damante usciranno allo scoperto quando l’emergenza sanitaria sarà finalmente risolta? Appuntamento alla prossima puntata!