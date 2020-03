Andrea Iannone, sfogo notturno su Giulia De Lellis: “Non era amore vero”

Andrea Iannone si è lasciato andare nella notte ad alcune confidenze con i suoi fan: “Rispetto per ciò che è stato”

Il fatto che la storia tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis sia finita è ormai cosa nota a tutti. Ed ancor più noto è un possibile ritorno di fiamma tra l’influencer e il suo ex fidanzato storico Andrea Damante. Pare, però, che il riavvicinamento tra Giulia e Andrea sia avvenuto dopo la rottura tra lei e Iannone: a svelare i motivi per cui la coppia si è allontanata ci ha pensato il settimanale Oggi. Nella giornata di ieri, la rivista ha evidenziato che la De Lellis non avrebbe dato il giusto supporto al motociclista dopo la sua positività al test antidoping. Nelle ore successive, Iannone si è lasciato andare ad alcune confidenze con i suoi follower, rispondendo ad alcune domande. Le sue risposte sembrano avere tutta l’aria di una frecciatina diretta alla romana. Ma vediamo nel dettaglio gli ultimi sviluppi.

Le ultime dichiarazioni di Iannone: “Oggi più che mai sto bene”

Mai come in questo periodo il pilota si è concesso così tanto nel parlare del suo privato. Forse complice la quarantena, Iannone ha deciso di raccontarsi ai suoi followers. “Al momento sto bene. Vivere momenti difficili è una fortuna perché ci mettono nella condizione di capire il nostro valore e la forza che abbiamo”. Sembra quindi che al momento il motociclista stia trascorrendo nel miglior modo possibile l’ultimo periodo, nonostante i momenti particolari sia dal punto di vista professionale che sentimentale. A chi gli ha chiesto se fosse più propenso a scegliere la fama o l’amore ha precisato: “I soldi non sono importanti se non li hai guadagnati con sacrificio e non puoi spenderli con la gente che ami. Il segreto è non accontentarsi, trovare la persona giusta con la quale condividere tutto. Non è facile e spesso non è per sempre…“.

“Avere rispetto per ciò che è stato”

“L’importante è non avere rimpianti e conservare il rispetto per ciò che è stato-riferendosi chiaramente alla storia con l’ex gieffina-Di sicuro l’amore vero arriva al momento giusto e se non è arrivato, non è il momento giusto“, ha poi aggiunto Andrea. Superata quindi la relazione con Giulia, il pilota ha affermato di stare bene e di essere in famiglia in questo periodo di quarantena forzata: “Ho tutto ciò di cui ho bisogno”.