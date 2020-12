Grande Fratello Vip: Dayane Mello e Adua/Rosalinda hanno fatto pace

È tornato il sereno al Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. Dopo i litigi degli scorsi giorni, le lacrime e le minacce di abbandono le due amiche si sono ritrovate. E consapevoli del forte sentimento che le lega hanno deciso di andare avanti e provare a fortificare il loro rapporto. Un feeling immediato che è cresciuto sempre più in questi tre mesi nella Casa più spiata d’Italia.

A fare il primo passo è stata Adua Del Vesco, che ha scritto una lettera a Dayane Mello. Una missiva nella quale l’attrice siciliana ha rimarcato il forte sentimento che prova nei confronti della sud americana. Dayane è stata molto colpita dal gesto di Rosalinda ed è subito corsa dalla ragazza per avere un confronto diretto. La Mello non ha però nascosto di aver sofferto molto per le ultime dichiarazioni della Del Vesco.

Nello specifico Dayane Mello non ha apprezzato le ultime critiche di Francesco Oppini, con il quale si è scontrata più volte in passato. A detta della modella Rosalinda ha provato in qualche modo a dare manforte al figlio di Alba Parietti, ferendo così parecchio l’amica.

Adua Del Vesco si è giustificata ribadendo che quel comportamento era il frutto di una persona ferita, che non aveva digerito alcuni comportamenti. La 28enne ci h però tenuto a chiarire che continua a voler bene a Dayane e che il loro è un rapporto speciale, che non può spezzarsi così.

Determinante nella pace tra Adua Del Vesco e Dayane Mello è stata Samantha De Grenet. La conduttrice, conscia dei sentimenti di Rosalinda, ha spronato la ragazza a fare qualcosa per recuperare il suo rapporto con la coinquilina. Un consiglio che la Cannavò ha seguito tanto da ringraziare poi la De Grenet.

Intanto i fan continuano a supportare le Rosmello. Il 31 dicembre è volato sulla Casa del Grande Fratello Vip un aereo dedicato a Dayane Mello e Adua Del Vesco. “Rosmello, grazie per aver salvato il nostro 2020”, recitava lo striscione. Subito dopo le dolci parole di Dayane per Rosalinda: “Credi in noi, non avere paura”.