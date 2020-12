Grande Fratello Vip, Dayane fa la valigia: “Vado”. La reazione degli inquilini

Dayane Mello esplode e minaccia di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore la modella brasiliana è finita al centro delle polemiche. Tutto è iniziato durante la diretta di ieri, quando alcune clip mostrate in puntata hanno mandato su tutte le furie rispettivamente Andrea Zelletta, Giulia Salemi e Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò. A innescare i mugugni e gli scatti d’ira alcune uscite tutt’altro che tenere della sudamericana nei confronti delle persone suddette. Oggi, a mente fredda, praticamente tutti gli inquilini si sono schierati contro Dayane, sostenendo che abbia pronunciato delle frasi delicate senza avere certezza di quel che in realtà fosse accaduto, come nel caso di Zelletta e Natalia Paragoni.

Vista l’aria che è tirata la Mello ha perso le staffe e ha cominciato a fare la valigia dichiarando di volersene andare e di voler abbandonare il reality. “Vado via da quella porta, me ne vado”, ha chiosato dopo essersi sentita estromessa dal gruppo. E gli altri come hanno reagito? In realtà non c’è stata molta preoccupazione. Anzi in tanti hanno scommesso che si trattasse soltanto di un colpo di testa che però non avrebbe portato ad alcuna azione concreta di abbandono. E in effetti così è stato: la modella ha si iniziato a fare i bagagli ma non ha varcato la fatidica porta rossa della dimora che ne avrebbe decretato l’addio ufficiale al programma.

“C’è Dayane che sta facendo la valigia e vuole andare via”, ha commentato Stefania Orlando rivolgendosi ad Andrea Zelletta, ancora oggi parecchio deluso dal comportamento di ieri della sudamericana. “Mmh…”, il mugugno dell’ex tronista che non è parso preoccupato dal fatto che la Mello stesse facendo i bagagli. “Ma figurati”, si è sentito dire da qualcun altro. Insomma, tutti sono stati concordi sul fatto che Dayane non avrebbe lasciato il gioco. “Ma tanto in confessionale la bloccano”, il commento di Carlotta. “Amore questa mossa porta il mio nome!”, l’eco di Tommaso Zorzi.

Stefania: “c’è dayane che sta facendo la valigia che vuole andare via” Croccantino: “Mh” NON GLIENE FREGA NIENTE AHAHAH #gfvip pic.twitter.com/nA6RZOgqv5 — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) December 29, 2020

*Dayane dà ulteriore sfogo al suo vittimismo facendo la valigia* Tommaso: “Amore, questa mossa che sta facendo porta il mio nome”

????????????#GFVIP pic.twitter.com/NV80oJkVEx — Federica (@fedescz) December 29, 2020

A proposito di Tommy: nella giornata odierna ha espresso più di una perplessità sul comportamento di Zelletta e Natalia Paragoni. L’influencer a colloquio con Stefania Orlando e Cecilia Capriotti si è chiesto perché la coppia abbia avuto una reazione tanto tenera con Dayane nella puntata di ieri. Il gossip all’interno della Casa più spiata d’Italia non dorme mai