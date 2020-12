GF Vip, nuova lite tra Dayane e Giulia Salemi: “Ti brucia perché…”

Nella Casa del Grande Fratello Vip le bufere non sembrano essersi concluse e ancora nell’occhio del ciclone c’è Dayane Mello e la sua amicizia con Giulia Salemi. Ieri la modella brasiliana ha rinnegato il rapporto con l’influencer piacentina nel bel mezzo della puntata del GF Vip.

Oggi, invece, la Mello e la Salemi hanno avuto un acceso dibattito scaturito proprio da quanto accaduto con Rosalinda Cannavò. L’attrice ha infatti deciso e dichiarato, dopo un confronto avvenuto ieri sera in tarda nottata con la stessa Giulia, di mettere una croce sul forte legame che l’ha legata a Dayane per mesi. Il tutto è stato concretizzato cambiando anche letto per mantenere le distanze con la sua ex amica.

In giardino, qualche ora fa, Giulia ha ribadito a Dayane la scarsa attenzione da parte sua nei confronti di Rosalinda. L’influencer ha sottolineato come Adua abbia sofferto particolarmente l’allontanamento tra di loro, piangendo tutta la settimana scorsa. La stessa Salemi aveva cercato di confortare la Del Vesco standole accanto. Al contrario la modella avrebbe fatto di tutto per ignorarla e per mantenere le distanze.

Dayane però alle accuse di Giulia non ci è stata. Da lì si è scatenata un’accesa discussione in cui la brasiliana si è scagliata contro l’influencer dichiarando di aver notato un cambiamento da parte sua da due mesi a questa parte. La Mello ha ribadito di essere stata molto più in sintonia con la Giulia appena entrata nella Casa piuttosto che con la nuova, a suo parere tutta sorrisi e belle facce. Secondo Dayane la Salemi è troppo bambina per i suoi gusti e si sarebbe stancata della sua allegria infantile all’interno della Casa.

“Dei tuoi scherzetti, dei tuoi sorrisi, mi sono rotta. Ti mascheri dietro i tuoi sorrisi, fai finta di essere felice. Ammetto che hai portato un sacco di felicità a tutti, quando eravamo alla frutta. Però con la Giulia che sei adesso non ho niente da fare. Sei troppo bambina.”

Al sentire queste parole, Giulia ha trovato una profonda gelosia e invidia da parte di Dayane nei suoi confronti. Ne ha calcato l’egoismo e ha detto chiaramente di non aver mai sentito di un’amica che si innervosisce perché l’altra è felice. Ha messo dunque in dubbio il loro rapporto iniziale, aggiungendo anche di esserci rimasta male per le parole pronunciate dalla Mello ieri sera in puntata. La modella ha infatti rinnegato la loro amicizia nonostante la vicinanza di Giulia durante il periodo in cui in Casa era sola contro tutti.

“Che razza di persona egoista sei? Ti brucia se sono felice? Meno male che ho conosciuto uno come Pierpaolo. Io non posso vivere costantemente giudicata da te. Non venire a insegnarmi a essere donna. Non capisci il mio senso dell’humour ma quando vuoi fai una battuta e ferisci. Tre volte mi hai ferito, volontariamente. Non ultimo, quando ieri mi hai detto ‘Non siamo amiche'”.

Infine, Dayane, prima di abbandonare la lite avvenuta in giardino, ha provocato Giulia dicendo: “Non iniziare a fare drammi, hai vinto tutto: la tua storia d’amore e la mia amica”. Ma la Salemi ha rimbalzato la sua risposta attraverso una frecciatina ben assestata:

“La tua amica l’hai abbandonata tu e non c’è nessun amore. Io vivrò sempre meglio di te perché non provo cattiveria e invidia. Ti brucia perché ci hai provato con tre persone e non ci sei riuscita?”

Si sa infatti che la Mello non sia del tutto d’accordo dell’“amicizia speciale” nascente tra Giulia e Pierpaolo Pretelli.