Dopo la clip in cui la Mello ha sparato a zero su di lei, Adua ha detto chiaramente che il loro rapporto non ha altre possibilità: è la fine delle Rosmello?

Rosalinda Cannavò, che da molti è ancora riconosciuta come Adua Del Vesco, non ha preso bene le parole di Dayane Mello. La clip di ieri sera nella puntata del GF Vip per Rosalinda è stata una botta tra capo e collo: non se lo aspettava minimamente. Era nell’aria un raffreddamento del loro rapporto a dire il vero, si erano anche parlate e sembrava avessero chiarito. Dayane aveva detto a Rosalinda di aver bisogno di nuove energie, che le danno gli ultimi arrivati nella Casa. Rosalinda ha accettato la decisione della sua amica, ma non immaginava minimamente di sentirsi dire delle parole molto dure da lei. E invece le ha scoperte ieri sera.

L’attrice è rimasta molto ferita dalle cattiverie dette da Dayane sul suo conto. Alcune cose l’hanno ferita più di altre: le insinuazioni su Mario, col suo fidanzato a casa, e il dire che le dà energia negativa, per esempio. Subito dopo la puntata Rosalinda si è sfogata in veranda con altri concorrenti e ha aggiunto un altro tassello. Ha spiegato che subito dopo il confronto nel Cucurio, tornando in salotto Dayane ha rivolto un’attenzione a Sonia, non curandosi di ciò che era appena successo con lei. Dayane ha detto a Sonia Lorenzini: “Hai visto, mi sono esposta per te”. Una frase che ha sconvolto anche Cecilia Capriotti. Poi Rosalinda ha detto chiaramente di voler troncare l’amicizia con Dayane:

“Non c’è più altra possibilità di recuperare un rapporto. Io do il cuore in un’amicizia, do tutta me stessa. Anche se la persona sbaglia, mi butto nel fuoco. Cerco sempre di salvarla. Però se tu mi tradisci e ferisci pesantemente com’è successo metto una croce. E se io metto una croce metto una croce. Io sono buona e cara ma se mi fai male non te lo permetto”.

Ha aggiunto che lei non dimentica le cose, nel bene e nel male, e che i nodi vengono sempre al pettine. Giulia Salemi le ha detto che con l’uscita di Sonia è molto probabile che Dayane cercherà un chiarimento con Rosalinda. E che si riavvicinerà a lei. La risposta di Rosalinda è stata negativa: non ha intenzione, al momento, di perdonarla. Ha anche deciso di non dormire con Dayane, quindi ha cambiato letto. Inizialmente ha pensato di dormire sul divano, perché non voleva dormire neanche nel letto accanto, con Samantha De Grenet. Perché accanto a Dayane.

Vedendola convinta di voler dormire sul divano pur di non dormire vicino a Dayane, Tommaso Zorzi le ha detto di dormire nel lettone e lei ha accettato. Giacomo ha dormito in lavatrice, come fa spesso. Appresa la notizia del cambio letto di Rosalinda, Dayane ha aggiunto l’ennesima cattiveria contro la sua amica, o ex amica: “Lei ha sempre voluto far parte dell’altra stanza. Furbona”.