Ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip 5: cosa è successo? Di tutto e di più. Alfonso Signorini ha subito detto al pubblico a casa che sarebbe stata una puntata ricca di sorprese, di ogni tipo. Di carne sul fuoco ce n’era a volontà, visto gli eventi della settimana. Ma avendo un ospite come Maria De Filippi non si poteva che cominciare da lei. La conduttrice è stata invitata dopo che alcuni concorrenti hanno parlato di lei nella Casa, più volte anche. La stima nei confronti della De Filippi è tanta e diffusa e tra le persone che la stimano molto c’è senza dubbio Tommaso Zorzi.

Il concorrente ha ricevuto una sorpresa davvero inaspettata e c’è stata una lunga chiacchierata tra i due. Durante il saluto a tutti i concorrenti, Maria ha salutato Andrea Zelletta e ha parlato della sua storia con Natalia, nata a Uomini e Donne. Un modo per introdurre l’argomento, visto che c’è stato un gesto frainteso, a questo punto, nel giorno di Natale. C’è stato il confronto tra Andrea e Natalia, ma anche sul gossip lanciato da Dayane. Ed è arrivato il momento di parlare di ciò che è successo tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Alfonso ha fatto notare alla De Grenet che l’espressione “Ti uccido” è stata poco carina, ma la concorrente ha detto che ripeterebbe queste parole. Il pubblico si aspettava la squalifica, ma c’è stato solo un blando rimprovero del conduttore prima di voltare pagina.

Spazio anche ai Prelemi, ovvero Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: Alfonso ha subito svelato ai concorrenti che Tommaso e Stefania erano suoi inviati speciali per indagare. I due hanno anche scoperto i commenti di Dayane Mello, non molto carini sul loro conto. Ne è nato uno scontro in salotto, con i diretti interessati che hanno invitato Dayane a non giudicare se non vuole essere giudicata. Elisabetta Gregoraci ha detto la sua: spera per Pierpaolo e Giulia che le cose vadano bene, ma ha notato delle congruenze tra i due rapporti. Alfonso ha voluto parlare anche stasera di Mario Ermito, Rosalinda Cannavò e Sonia Lorenzini.

C’è stata una clip che ha riassunto gli scontri tra le due concorrenti, che hanno travolto anche Mario. Il messaggio di Rosalina risale ai tempi di Tale e Quale Show, ma Ermito lo ha visto solo a luglio scorso e ha risposto. Nei giorni scorsi invece era stato detto che era stata Rosalinda a scrivere per prima a Mario, a luglio. Evidentemente così non è stato. Poi Alfonso ha chiamato Dayane e Rosalinda nel giardino del Cucurio per parlare con loro due, visti i diversi sfoghi della Mello sulla sua amica in settimana. Dayane coinvolta anche per il bacio con Zenga, che però sembra avere le idee chiare sulla tipologia di donna che vuole al suo fianco.

L’eliminata della ventinovesima puntata è stata Sonia Lorenzini. Queste le percentuali del televoto: Maria Teresa 55%, Samantha 18%, Giacomo 17% e Sonia 10%. Dopo l’eliminazione, Alfonso ha dato inizio alle nomination. Stasera i Vip immuni sono stati quelli della vecchia guardia, coloro che sono nella Casa dal primo giorno. Quindi Maria Teresa, Dayane, Tommaso, Stefania, Rosalinda, Pierpaolo e Andrea Zelletta. Gli immuni hanno votato in confessionale, gli altri in Super Led con le carte. I nominati sono Mario, Andrea Zenga, Giulia e Giacomo. È un televoto eliminatorio. Queste le nomination nel dettaglio: