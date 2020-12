GF Vip, confronto tra Andrea e Natalia: la resa dei conti con Dayane

Al GF Vip è arrivato il momento del confronto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Il gesto nel giorno di Natale non è piaciuto a nessuno e tutta la Casa si è schierata con Andrea, anche Sonia Lorenzini che è amica di entrambi. Alfonso ha mostrato la clip dell’apertura del regalo e lo hanno visto sia Natalia, nella Mystery Room, sia Zelletta, in confessionale. Tutti gli altri concorrenti erano chiusi nella stanza. Natalia ha alzato gli occhi al cielo quando gli inquilini dicevano che forse la sua è stata una mossa per attirare attenzione. Ma soprattutto Alfonso aveva già anticipato che la stessa Paragoni aveva qualcosa da dire al suo fidanzato…

Andrea ha spiegato cosa ha pensato di questo regalo e ha detto che ha avuto la conferma che la sua fidanzata sia innamorata, ma ha fatto un gesto istintivo. Troppo istintivo. Ha inoltre detto di essere a posto con la sua coscienza e che dal suo punto di vista non ha fatto nulla di male. Tuttavia è consapevole che se ha fatto ciò che ha fatto un motivo ci deve essere. Anche Sonia ha detto la sua, essendo amica di entrambi. Ha detto di non avere idea di cosa possa essere successo e che conosce il lato impulsivo del carattere di Natalia. Insomma, per entrambi è stato un gesto dettato solo dall’istinto. Alfonso ha chiesto ai due se può essere un’ipotesi che Natalia sia gelosa del rapporto di Andrea e Sonia nella Casa, visto che sono amiche.

Entrambi hanno detto di no, quindi Sonia ha raggiunto gli altri in camera ed era molto nervosa all’idea che Natalia possa essere gelosa di lei e Andrea. Ed è arrivato finalmente il momento del confronto: Natalia ha subito chiarito che non c’entra Sonia né altro. Per spiegare il suo gesto ha preferito scrivere un biglietto e leggerlo, perché sapeva che si sarebbe emozionata. Quindi ha detto: “Mi dispiace aver rovinato il tuo Natale. Ho sottovalutato la differenza di percezione e sensibilità che si ha qui fuori e dentro”. Ha detto che gli ha mandato oggetti che avrebbero dovuto rievocare dei ricordi in lui. A proposito del biglietto invece ha spiegato: “Questo era lo spazio che mi era concesso. Ho preso alla lettera le parole della produzione che potevo scriverti solo un biglietto”.

Natalia ha quindi detto al suo fidanzato che sono successe delle cose per le quali lei ha provato disagio e che fuori non è facile. Ha detto di essere infastidita da alcuni comportamenti di Andrea: cercare il contatto fisico con altre ragazze e fare loro complimenti, che a lei, ha detto, non farebbe. “Tu lo sai cosa c’è fuori, per me da sola non è facile”, ha aggiunto. Andrea si è subito rilassato e appena Natalia ha finito di leggere lui ha detto: “Ma perché sei folle così, anch’io ti amo ma di cosa ti preoccupi?”. Natalia gli ha detto che fuori non è semplice e che conoscendola non avrebbe dovuto dubitare di lei. Alfonso è intervenuto perché qualcosa non gli tornava, anche se è felice del chiarimento.

A stupire il conduttore è stato un passaggio, ovvero il fatto che Andrea faccia apprezzamenti ad altre donne che a lei non fa. Lei ha detto: “Io sono stata veramente male, ho visto cose che con me non fai. E che io con un tuo amico non farei”. Pare le diano fastidio i massaggi che Andrea si fa fare da altre concorrenti. Signorini quindi ha mostrato alla coppia cosa ha mormorato la Casa dopo il gesto di Natalia. E in particolare un confessionale di Dayane Mello in cui ha raccontato che questa estate Natalia avrebbe tradito Andrea a Capri. A dirlo sarebbe stato l’ex coinquilino di Zelletta e la Mello ha aggiunto che anche Giacomo Urtis sa un sacco di cose. Terminata la clip, Andrea ha detto: “Io già sapevo tutto”. Quindi Alfonso ha chiesto di spiegare meglio:

“Quello a cui allude Dayane non lo sapevo, secondo me è una notizia falsa. So dove è stata Natalia, so cosa ha fatto e con chi ha dormito. Fare ipotesi e inventare cose è facile…”.

Natalia ha raccontato di essere stata al mare con degli amici e si è divertita, ma non ha dormito con nessun altro uomo. “Detto da lei non me lo immagino”, ha detto Natalia a proposito di Dayane che poi li ha raggiunti in salone. La Mello ha subito specificato di non poter fare nomi e che sono queste persone che le hanno riferito, se poi è vero o meno sta a Natalia dirlo. Andrea si è intromesso tra le due per dire alla sua coinquilina che il chiacchiericcio prima di riportarlo andrebbe accertato.

“Io già lo sapevo, non mi ferisce. Ma se io non lo sapevo sarei stato qui fino alla fine del percorso come una ca….ina. In questo mondo bisogna fare attenzione a dire le cose. Io mi fido della mia donna”.

Quindi la Paragoni ha detto a Dayane di esporsi in maniera diversa le prossime volte, perché fuori viene recepito tutto diversamente. Insomma, le reazioni del pubblico sono imprevedibili. Ma Alfonso non contento ha chiamato anche Giacomo davanti alla Glass Room. Urtis ha detto che questa voce è giunta anche al suo orecchio. Natalia ha anche specificato di non aver cercato cinque minuti di notorietà, anche perché non ha partecipato a nessuna trasmissione né ha rilasciato interviste. Lei infatti vuole che questo percorso sia solo di Andrea e vuole lasciarlo libero.