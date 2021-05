Asia Argento su Corona: “I telegrammi del carcere e cosa c’è tra noi”

Asia Argento, in una lunga chiacchierata con il magazine Chi, ha spiegato abbondantemente il rapporto che la lega a Fabrizio Corona, con il quale ha avuto un flirt nei mesi scorsi, prima che venisse riportato in carcere (oggi l’ex re dei paparazzi è torna agli arresti domiciliari). L’attrice ha ricordato proprio il momento in cui ha saputo del prelevamento dell’imprenditore degli agenti (fece molto rumore visto che Fabrizio reagì in modo ‘chiassoso’ rompendo con un pugno il vetro di un’ambulanza inveendo contro le forze dell’ordine).

Asia afferma che Fabrizio è un uomo “importantissimo” della sua vita e che è “legatissima” a lui. La Argento rammenta che quando ci fu l’ultimo arresto era sul set ed è stata informata della vicenda dai suoi figli che l’hanno riempita di messaggi per avvisarla. “Non me lo aspettavo e gli mandavo un telegramma al giorno in cella”, aggiunge l’interprete, figlia del regista Dario Argento, la quale si dice assai felice che il Tribunale di Sorveglianza di Milano abbia poi deciso per gli arresti domiciliari. “Altrimenti sarebbe stata un’ingiustizia terribile. Sta facendo un percorso bellissimo di crescita e sarebbe stato un passo indietro se fosse rimasto dentro”, ha chiosato Asia.

Secondo l’attrice oggi Fabrizio è maturato molto ed ha compreso di tenere un atteggiamento più ‘soft’ e di investire i propri impegni in modo non ‘distruttivo’. “L’ho visto cambiare, ora si rende conto di dover usare le sue energie in modo costruttivo”, spiega, affermando che per lo spavento di vederlo star male e soffrire le sono “venute le ciglia bianche”. Nel ‘carteggio’ intrattenuto mentre è rimasto in cella, la Argento ha voluto ricordare all’ex re dei paparazzi che “chi era lui” per lei.

“Gli scrivevo di non mollare mai, ci ho creduto ed è stato un piccolo miracolo”, sottolinea l’attrice, In molti si chiedono quale legame ci sia tra loro. Amicizia? Amore? Sul tema Asia rimarca che il loro rapporto è un qualcosa di non catalogabile con le ‘classiche’ categorie perché “sfugge alle definizioni”. La stessa interprete sottolinea che sta vivendo un rapporto che non ha mai vissuto prima. “Mai avuto un legame del genere. Siamo anime affini. Lui è stato con me nei momenti più duri. Averlo conosciuto per me è un bene. Sono davvero felice che esista”, ha concluso.

Fabrizio Corona, la battaglia di mamma Gabriella

Quando Fabrizio è tornato in carcere sua madre, Gabriella, ha combattuto con i denti per fa sì che il figlio fosse rimesso agli arresti domiciliari. La donna ha partecipato a molti talk televisivi e ha rilasciato diverse interviste in cui ha sostenuto che Corona non poteva stare in cella in quanto affetto da una patologia psichica da curare attentamente nelle sedi opportune e non in carcere.