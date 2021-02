Corona vede ancora Asia Argento: i segreti intimi, parla Fabrizio

Nessun ritorno di fiamma, i due ex sembrano essere molto amici e il re dei paparazzi è pronto a tornare in libertà con la promessa di non sbagliare più

Non sembra un ritorno di fiamma quello tra Fabrizio Corona e Asia Argento. I due, secondo quanto afferma il re dei paparazzi, si sarebbero ritrovati e rimasti amici. In un’intervista rilasciata a Roberto Alessi per Novella 2000, Corona ammette di nutrire un forte affetto per l’attrice, ma dichiara che tra i due non si parla di un fidanzamento.

Era stato proprio l’imprenditore, oggi agli arresti domiciliari, a pubblicare una foto su Instagram insieme alla Argento poche settimane fa. Secondo il suo racconto, Asia sarebbe una buona amica. “Ogni quindici giorni viene a Milano, viene a casa mia, a dormire da me, con me“.

Il racconto farebbe pensare a una nuova storia, ma Corona smentisce: alla sua età (47 anni il prossimo 29 marzo) afferma di non sentirsi più pronto per fare il “fidanzato”. Quello con Asia è un rapporto di amicizia, fatto anche di momenti intimi.

“Io credo che per me e Asia sia così: ci vogliamo bene, stiamo insieme quando ci ritroviamo ma senza progetti precisi, ci lasciamo vivere”.

Sono amici ma con “turbamento”, afferma il fotografo. Parla di un rapporto che appare sano a chi negli anni lo ha visto affiancarsi a relazioni tossiche che hanno portato al suo totale abbandono. Adesso si dice sereno. Mancano pochi mesi alla sua libertà e questo nuovo pensiero sull’amicizia con la Argento sembra un preludio di un nuovo Fabrizio Corona.

Rivolge un pensiero anche a suo figlio Carlos Maria: è con lui durante questo periodo di solitudine e gli sta vicino. Il figlio di 18 anni, avuto dalla relazione con Nina Moric è stato più volte al centro della diatriba tra i due ex. In diverse foto è apparso sempre più simile al padre fisicamente. Anche lui devoto al fitness e affezionato a Fabrizio tanto che durante gli ultimi mesi del 2020 aveva scelto di andare a vivere con lui. Salvo poi il cambio di decisione che lo ha visto tornare a casa con la Moric.

Fabrizio, a pochi mesi dal suo rilascio, afferma di essere pronto a non sbagliare più e dichiara: “Lavoro, ho buoni amici, non ho nessuna intenzione di sbagliare“. Vedremo se questa volta il re dei paparazzi riuscirà a mantenere le sue promesse.