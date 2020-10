Prosegue il calvario di Fabrizio Corona, anzi si allunga, visto che l’ex marito di Nina Moric dovrà scontare di nuovo 9 mesi di condanna che aveva già scontato in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. A pronunciare la sentenza è stato il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto la linea della Procura generale rappresentata dal sostituto pg Antonio Lamanna. La decisione arriva un paio di giorni dopo gli audio shock divulgati da Nina Moric, che ha pubblicato delle chiamate avute con Corona in cui si sentono delle minacce. La questione è alquanto delicata e complessa e vede coinvolto in prima persona anche Carlos, il figlio 18enne dell’ex coppia.

Fabrizio Corona, altra batosta: dovrà scontare di nuovo 9 mesi di condanna

“Se va bene a dicembre mi mancherebbero da scontare 1 anno e 8 mesi, vedo la libertà a breve”, dichiarava Corona prima dell’udienza di due giorni fa. Il provvedimento dei giudici è l’ennesimo pronunciamento sulla vicenda dei nove mesi, revocati per violazioni da parte di Corona, ora in detenzione domiciliare, nel percorso di affidamento. L’ex agente ha commentato la vicenda sui suoi profili social dichiarando di essere vittima di un’ingiustizia e dicendo di essere persino pronto a sacrificare la sua stessa vita. Nel frattempo, come sopra accennato, tiene banco l’ennesimo attrito tra lo stesso Fabrizio e Nina Moric la quale, dopo mesi di ospitate televisive, in cui ha narrato le sue vicende private, ha dichiarato di non volersi più presentare sul piccolo schermo a riguardo delle sue questioni personali, preferendo discuterle soltanto nelle opportune sedi giuridiche.

Carlos torna da Nina Moric

Nelle scorse ore la modella croata è apparsa raggiante sui suoi profili social. Con alcune Stories Instagram ha lasciato intendere che il figlio Carlos è tornato a vivere con lei, lasciando la casa di Corona. Casa in cui è rimasto per diverse settimane. Fu proprio la Moric, sconsolata e scombussolata, a raccontare che il 18enne aveva preso la decisione di vivere sotto lo stesso tetto del padre e non sotto quello della madre. Negli ultimi giorni, però, pare che il ragazzo abbia ripensato alla scelta adottata, facendo così ritorno da Nina. Quest’ultima, sempre di recente, ha inoltre dichiarato di aver denunciato l’ex marito.