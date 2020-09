Moric, Carlos ha deciso di vivere con Corona: la reazione di Nina

Nina Moric, ‘sedotta e abbandonata’. Stavolta non si tratta di un fidanzato, bensì di suo figlio Carlos che compiuta la maggiore età ha deciso di vivere con il padre Fabrizio Corona. A renderlo noto è stata la stessa modella croata che su Instagram ha spiegato a un fan che ha 18 anni l’adolescente ha scelto di stare con l’ex re dei paparazzi e non con lei. “Probabilmente con il padre si diverte di più. A quanto pare io sono troppo noiosa”, ha chiosato con una punta di amarezza. Nelle scorse ore Nina è tornata a parlare della situazione che è venuta a crearsi, dedicando a Carlos un lungo e commosso messaggio. Da un lato ha affermato di essere contenta di notare che è spensierato e felice, dall’altro lo ha messo in guardia (non è la prima volta che lo fa negli ultimi giorni), in riferimento all’ex marito. Tanta anche la nostalgia per il fatto di non averlo più accanto quotidianamente.

Nina Moric: l’amarezza per la scelta di Carlos di vivere con Corona

“Cerca di capire che non devi essere tu padre, perché sei un figlio”, il passaggio in cui la Moric è tornata esplicitamente a consigliare Carlos circa il suo rapporto con Fabrizio. Non è la prima volta che Nina nell’ultimo periodo ha parole tutt’altro che zuccherate per Corona. Persino, di recente, ha dichiarato che per l’ex marito il figlio è una “macchina da soldi”. Esternazioni dure a cui Fabrizio ha preferito non replicare. Dure anche le frasi che la modella ha avuto per Carlos qualche giorno dopo quando il giovane ha avuto delle uscite poco felici parlando di “checche”. Dopo la sgridata di mamma Nina, il 18enne ha fatto mea culpa, scusandosi.

Corona e Nina, qualcosa si è rotto

Soltanto qualche mese fa si sussurrava di un possibile ritorno di fiamma tra Nina e Corona. Qualcuno, in particolare Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 che ben conosce sia la Moric sia Corona, sosteneva che la famiglia si fosse riunita. Aggiungeva poi che la passione di un tempo non era tornata, ma il senso di focolaio domestico si. A confermare la sua tesi anche i diretti interessati. Poi qualcosa si è rotto. Oggi gli ex coniugi non sono definitivamente ai ferri corti, però pare essersi un poco guastato quel clima sereno respirato fino a poche settimane fa.