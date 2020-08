Nina Moric furiosa: “Carlos è una macchina da soldi per Corona. Orrore”

Nina Moric è tornata alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni contro il suo ex marito Fabrizio Corona, rese nelle ultime ore in una recente Instagram Story. L’ex coppia dello showbiz insieme al figlio Carlos erano stati fotografati qualche settimana fa dal settimanale di gossip Chi e apparivano uniti e felici. Una serenità che sembra essere durata davvero molto poco. In replica a chi le chiedeva un commento su questa pace ritrovata con l’ex re dei paparazzi, la Moric negli ultimi giorni aveva usato dei toni caustici, etichettando il tutto come “una farsa“. Parole forti a cui si aggiungono quelle pronunciate dall’ex di Luigi Mario Favoloso nelle ultime ore. Nina ha infatti accusato Fabrizio di utilizzare il figlio Carlos (che ha compiuto recentemente la maggiore età) come “macchina per fare soldi“. Accuse che sembrano riportare la coppia molti anni indietro, cioè al periodo in cui tra loro c’erano solo litigi.

Lo sfogo di Nina contro Fabrizio

Nel corso degli anni Nina e Fabrizio hanno cercato di mettere da parte le reciproche incomprensioni per il benessere del figlio Carlos. Un ragazzo provato dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il padre. L’uscita dal carcere di Corona aveva fatto ben sperare per una maggiore serenità familiare. Ma sembra che le cose non siano andate così, infatti dopo i festeggiamenti per i 18 anni di Carlos, sembra che qualcosa si sia rotto. Nina ha incominciato a fare delle esternazioni pungenti e lanciare più di una frecciatina all’indirizzo del suo ex. Le ultime denunce fatte dalla Moric hanno rivelato che Fabrizio starebbe utilizzando quindi il figlio. In tal senso le sue parole: “Vorrei fare le vacanze con mio figlio, ma il padre “vende” la sua presenza ad un ristorante di Forte dei Marmi” – per poi aggiungere che fa accompagnare il ragazzo a concludere ciò che lui ha contrattato.

Nina Moric contro Fabrizio Corona per il bene di Carlos

Parole dure come macigni quelle della Moric, che ha rincarato la dose aggiungendo che questa situazione non finirà. Secondo Nina, Carlos è per il padre “una macchina per far soldi” e “una merce di scambio“. Insomma, le parole della modella se da un lato preannunciano nuove battaglie contro l’ex marito, dall’altro rivelano a chiare lettere il desiderio di Nina di tutelare la libertà del figlio a tutti i costi.