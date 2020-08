Dura replica quella che Nina Moric fa a Fabrizio Corona. In una sua intervista su Chi, l’ex re dei paparazzi si è lasciato andare a lunghe confessioni riguardanti la sua vita. In particolare, ha parlato dell’amore che nutre nei confronti di suo figlio Carlos e delle sue storie d’amore. Non ha potuto, chiaramente, non citare Nina. Sebbene i due al momento sembrassero uniti, proprio per amore di Carlos, la situazione pare sia ben diversa. Nessuna famiglia unita per la Moric e Corona. A confermarlo è la modella croata, la quale sembra non aver per nulla apprezzato le dichiarazioni rilasciate sul suo conto da parte di Fabrizio. Ed ecco che decide di rispondere ad alcuni dubbi dei fan, parlando addirittura di finzione. Questa volta, la Moric pare aver deciso di dichiarare la sua verità, andando inevitabilmente contro il padre di suo figlio. Qualche utente glielo fa anche notare, ma Nina è convinta delle sue idee e appare disposta a portarle avanti pubblicamente.

Fabrizio Corona e Nina Moric: lei svela la sua verità e si lascia andare a un duro sfogo

Una famiglia felice quella ritratta nelle ultime foto che vedono protagonisti Nina, Fabrizio e Carlos. Invece, la Moric si lascia andare a un duro sfogo, rispondendo ad alcuni dubbi dei fan su Instagram. “Ma lui non ma nemmeno se stesso, ecco perché non riesce ad amare nessuno. Purtroppo mi dispiace tantissimo alla fine è un uomo solo. Spero che Carlos non rimarrà deluso”, dichiara profondamente delusa Nina. Effettivamente, la Moric appare abbastanza rammaricata, soprattutto per il dispiacere che potrebbe provare Carlos. Infatti, un utente le fa notare che sta, appunto, parlando negativamente del padre di suo figlio. Nessuna riconciliazione tra Nina e Fabrizio, almeno secondo queste dichiarazioni. Lei stessa, qualche settimana fa, aveva chiarito il suo attuale rapporto con Corona.

Nina Moric si sfoga e replica contro Fabrizio Corona: la modella croata parla di finzione

Nina confessa di pensare, al momento, solo a Carlos e confessa che il resto è “pura finzione”. La modella croata poi continua: “Finalmente abbiamo smesso di fingere. […] Se solo potessi parlare aprirei un vaso di Pandora”. Dopo di che, conclude questo suo sfogo affermando che vuole bene a Fabrizio, il quale soffrirebbe di “delirio di onnipotenza”. Queste sono le dure parole utilizzate da Nina, in questi due commenti sui social. Pubblicamente, la modella croata decide di rivelare il suo pensiero, che sembra non essere per nulla positivo nei confronti di Corona. Non solo, la Moric parla di finzione!