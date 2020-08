Fabrizio Corona e Nina Moric, verità rapporto: “Rispetto”

Nina Moric e Fabrizio Corona continuano a condividere dei teneri momenti insieme. Con loro, il figlio Carlos che, con la sua sola presenza, è sempre riuscito a tenere uniti i suoi genitori. Oggi più che mai. Certo, nel corso del tempo ci sono stati degli allontanamenti e delle incomprensioni, ma ora si può dire che il loro rapporto è idilliaco. Hanno trascorso tanto tempo insieme, soprattutto durante la quarantena: il legame si è rafforzato sempre di più, ma entrambi tengono a precisare che non si è verificato assolutamente un ritorno di fiamma. Si vogliono un gran bene, hanno imparato a conoscersi meglio e Carlos è sempre con loro, felice di come siano andate le cose fra la sua mamma e il suo papà. Il ragazzo, dopo un passato trascorso lontano dai social network (soprattutto per volere della Moric), adesso compare spesso su Instagram parlando di filosofia (campo di studi che è diventato la sua più grande passione) e mostrando i risultati del suo fisico, seguendo i consigli del padre in materia di body building.

Corona e Nina Moric, cosa succede? La showgirl chiarisce tutto

Poche ore fa, c’è chi ha parlato di un ritorno di fiamma fra Fabrizio Corona e Nina Moric, ma quest’ultima ha voluto chiarire tutto. Quali sono adesso i loro rapporti? Più che rosei, ma non c’è l’amore a legarli. Lei è fidanzata con Vincenzo, lui invece pare sia single. Molti hanno pensato che ci fosse del tenero tra i due dopo il dolce gesto di Corona nel giorno del compleanno della showgirl, ma le cose stanno diversamente. Ecco cos’ha detto adesso Nina Moric sul suo profilo Instagram: “Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite”. Parole che fugano ogni dubbio. Sono una famiglia, sono tutti uniti da un sentimento bellissimo, ma da qui a parlare di amore tra la Moric e Corona ce ne vuole!

Nina Moric e Fabrizio Corona: futuro insieme, ma nessun ritorno di fiamma

Nina e Fabrizio continuano a essere una famiglia. Non comune, ovviamente, e il loro figlio Carlos è felice anche per questo. Non può chiedere di più dalla sua vita: stanno trascorrendo dei bellissimi momenti insieme, unici e irripetibili. Fabrizio Corona, durante il carcere, ha capito ancora meglio quanto sia importante la sua famiglia e quanto forte sia il sentimento nei confronti del figlio, che ha sempre stravisto per il suo papà.