Nina Moric compleanno: il dolce gesto di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé per un inaspettato post pubblicato sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram. Allo scoccare della mezzanotte che ha segnato l’inizio del 22 luglio, l’ex re dei paparazzi ha registrato un videomessaggio insieme al figlio Carlos Maria per fare gli auguri di compleanno all’ex moglie Nina Moric. Oggi infatti la modella spegne 44 candeline. Un regalo davvero molto speciale, quindi, quello di Corona per la modella croata. Nel breve videomessaggio della durata di un minuto, il figlio del celebre giornalista Vittorio Corona ha voluto elogiare la mamma di Carlos dicendo quanto sia persona in gamba e meravigliosa. La vita della Moric non è sempre stata facile, ma ora per Nina è il momento del riscatto e del raggiungimento della felicità. Corona ha poi concluso il suo messaggio di auguri dicendo: “Ti voglio un mondo di bene“. Parole a cui fanno eco quelle del figlio Carlos, che ha aggiunto: “Anch’io più di quanto tu possa immaginare“.

Nina Moric felice insieme a Vincenzo Chirico

Inutile dire che la Moric ha gradito molto questi auguri così speciali, tanto da condividere sul suo profilo Instagram il videomessaggio di Fabrizio e Carlos. Da anni ormai Corona e la Moric hanno deposto le armi e sono diventati sempre più uniti e complici, soprattutto per il bene e la serenità del figlio Carlos Maria. Dopo la burrascosa fine della love story con l’ex gieffino Luigi Mario Favoloso, la Moric ha finalmente voltato pagina e ritrovato l’amore al fianco di un facoltoso imprenditore, Vincenzo Chirico. In una recente intervista rilasciata a Roberto Alessi per Novella 2000, Nina ha raccontato della sua nuova love story.

Le parole di Carlos Maria

Chirico è arrivato in un momento della vita di Nina di massima serenità, soprattutto affettiva. Dopo la fine della relazione con Favoloso, Nina aveva deciso di chiudere con gli uomini. Le cose, però sono andate diversamente. Durante una cena a casa di amici, la modella ha conosciuto infatti Vincenzo. I due stanno ormai insieme da due mesi e sembra che il loro amore vada a gonfie vele. Carlos Maria non ha ancora fatto la conoscenza del nuovo compagno della mamma. In una recente dichiarazione a Roberto Alessi, il figlio di Fabrizio e Nina si è esposto tifando per un ritorno insieme dei genitori: “Papà deve risposare mamma“.