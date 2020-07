Nina Moric ‘punge’ Favoloso ed esce allo scoperto: ecco Vincenzo

Nina Moric è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate durante una recente intervista al settimanale Novella 2000. Intervistata da Roberto Alessi (anche se lui ha sottolineato che più che un’intervista si è trattato di un dialogo un po’ estorto tra due conoscenti di vecchia data), l’ex moglie di Fabrizio Corona ha dichiarato di vivere un momento di grande serenità. Dopo la fine della storia con l’ex gieffino Luigi Mario Favoloso, la modella ha voltato pagina grazie a Vincenzo Chirico. Il periodo di lockdown e la forzata quarantena dovuta alla pandemia da Coronavirus ha portato Nina a delle riflessioni e nuove consapevolezze. Tra le tante anche quella di imparare a star bene con se stessa. Nel momento in cui si arriva a questo, si può affermare di essere davvero indipendenti. “E’ vero sto molto bene. Molto bene. Finita la storia con quel tipo...” ha detto la Moric. Il tipo a cui si riferisce Nina è probabilmente Luigi Mario Favoloso. Parole piccate quelle della croata all’indirizzo del suo ex che lasciano trasparire tutta l’amarezza della modella per una love story finita nelle aule di tribunale.

Nina Moric volta pagina con Vincenzo Chirico

Dopo la separazione da Favoloso, Nina aveva deciso di non pensare più agli uomini. Poi un incontro importante, che è diventato per lei straordinariamente importante. Come raccontato a Roberto Alessi, la modella ha conosciuto Vincenzo ad una cena a casa di amici. Chirico è arrivato in un momento della vita della Moric di massima serenità, anche da un punto di vista affettivo. Da quel magico incontro sono già passati due mesi. Il loro amore va a gonfie vele, ma Nina stavolta non vuole fare progetti. Il figlio Carlos Maria – avuto da Fabrizio Corona – non ha ancora incontrato il nuovo compagno della madre. Di Chirico, Nina ha raccontato che è un imprenditore che ha diverse attività – società, alberghi e sporting club – e che vive a Montecarlo.

Le parole di Carlos su Nina e Fabrizio Corona

Neanche qualche settimana fa Carlos Corona si era lasciato andare a delle confidenze con Roberto Alessi. In quella circostanza il giornalista aveva espresso il parere che secondo lui Nina e Fabrizio avrebbero dovuto rimettersi insieme e risposarsi. Parole che hanno trovato il pieno consenso del quasi 18enne, che ha detto: “Sono d’accordo, papà deve risposare mamma“.