Corona e Asia Argento, è passione: cosa c’è dietro al ritorno di fiamma

Fabrizio Corona e Asia Argento di nuovo in love, affiatati e travolti dalla passione. Nessuna indiscrezione stavolta, nessun sussurro gossipparo da verificare: a immortalare il ritorno di fiamma è stato lo stesso Corona che sui suoi profili social ha diffuso delle foto ‘fumantine’ in compagnia dell’attrice, con tanto di baci e scambio di roventi effusioni. “The show must go on”, scrive l’ex re dei paparazzi a corredo di uno scatto. In un altro incornicia il tutto con un cuore rosso. Che succede? Ma Fabrizio non si doveva sposare con Lia Del Grosso?

Solo pochi giorni fa l‘ex di Belen e Nina Moric affermava che avrebbe preso in sposa l’imprenditrice Del Grosso e che l’annuncio ufficiale sulla data del matrimonio sarebbe giunto il 3 febbraio 2021. Chissà cosa pensa Lia delle ultime foto postate dal suo futuro marito in compagnia di Asia. Ma cosa c’è di vero in questo ritorno di fiamma? Difficile dirlo, visto che Corona da sempre mescola le carte in tavola, giocando sul gossip veritiero e quello di ‘finzione’.

Da rimarcare che Fabrizio, dopo aver avuto un flirt con la Argento, ha sempre speso parole di stima per l’artista definendola una donna intelligentissima e acuta sotto tutti i punti di vista. Anche Asia non ha mai nascosto affetto per Corona, seppur quando uscì lo scoop del loro flirt (scoop pensato dall’ex re dei paparazzi, come lui stesso ha ammesso), non fu proprio felice di sapere di essere finita in uno dei ‘piani’ gossippari dell’imprenditore.

Alla luce di tutto ciò ci si domanda cosa ci sia di vero nel presunto ritorno di fiamma delle scorse ore. Tra l’altro le foto che Fabrizio ha pubblicato coincidono anche con il lancio del libro Anatomia di un cuore selvaggio. Libro firmato da Asia Argento. Che Corona e l’attrice, attraverso la leva del ‘gossip’ puntino a pubblicizzare il volume letterario? Chissà…

Asia Argento: le accuse a Rob Cohen

Non solo gossip per Asia: nell’intervista rilasciata a Verissimo (in onda il 23 gennaio su Canale 5) ha rivelato di essere stata drogata e abusata dal regista Rob Cohen durante le riprese del film XXX.