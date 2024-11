Amori folli e corna per Guaccero, Ferragnez, Totti…chicche e gossip

Ballando con le Stelle di nuovo sfondo di love story passionali. Quest’anno è il turno di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. I due sono usciti definitivamente allo scoperto e fanno coppia. Lui l’ha portata a Londra dove ha vissuto negli ultimi 10 anni, lei ha contraccambiato invitandolo in Puglia, sua terra natia. Viva l’amore!

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno ancora insieme? Pare proprio di sì. Lei a Domenica In ha frenato dicendo che in questo momento ha altre priorità rispetto ad avere una relazione. Lui, però, su Instagram, rispondendo a chi pensava che ci fosse una crisi in corso, ha risposto “dovete ancora aspettare”, in riferimento a un’eventuale rottura. Fin che la barca va…

Francesca De André se l’è vista brutta. Ha scambiato un bicchiere di detersivo con uno di yogurt ed è stata ricoverata urgentemente in ospedale. Ha rischiato la corrosione degli organi interni. Una svista che poteva costarle carissima.

Marialuisa Jacobelli è stata intercettata da quel diavolaccio di Valerio Staffelli che ovviamente le ha chiesto dell’affaire con Francesco Totti. “Non parlo più”, ha spiegato la giornalista, che però ha poi confermato di aver detto a Gente la famosa frase “se 2 più 2 fa quattro…”. Insomma, ha in qualche modo riconfermato di aver avuto un flirt con l’ex calciatore, inchiodandolo. E Noemi Bocchi? Pare che abbia già perdonato il compagno. “Sono inseparabili”, ha riferito una fonte a Chi Magazine. Se va bene a loro, va bene a tutti.

A proposito di corna e Striscia la Notizia. Staffelli ha pure raggiunto Taylor Mega che è tornata a sostenere che Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta. “Parlo perché so”, ha assicurato l’influencer friulana. Chissà dove sta la verità.

Nel frattempo la ‘Ferry’ sembra che si sia innamorata sul serio di Giovanni Tronchetti Provera. Ad Halloween sono stati pizzicati insieme, abbracciati e complici. Chi li ha visti ha parlato anche di effusioni in pubblico. La coppia decolla! Nel frattempo Fedez ha slinguazzato una ragazza in un locale a New York.

Chi invece non va forte in amore è la madre dell’influencer cremonese, Marina Di Guardo, che ha ammesso che si è lasciata dopo 5 anni con l’imprenditore Frank Kelcz. La rottura, però, non è fresca. “Mi sono lasciata un anno fa”, ha spiegato la scrittrice, evidenziando che nella vicenda nulla c’entrano gli scandali che hanno travolto la figlia nei mesi scorsi.

Paola Caruso, tanto per cambiare, si è ritrovata al centro di uno scandaluccio sentimentale (ma tutte a lei capitano?). A Verissimo ha annunciato che sposerà il suo nuovo compagno Gianmarco, che ha un figlio con la sua ex Simona, la quale ha tuonato contro la neonata coppia. Ha sostenuto che sia sbocciata mentre lei stava ancora assieme al futuro sposo della Caruso a cui ha dato della falsa. Che bel clima!

Al Grande Fratello Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si baciano e si strusciano come se stessero girando un film per adulti. Il sospetto è che stiano calcando di proposito la mano per mostrarsi e tenere vivo l’interesse su di loro. Naturalmente hanno fatto incetta di critiche su più fronti. E fortuna che doveva sparire il trash dal reality.

Sempre in riferimento al GF, prosegue anche la ‘soap opera’ con protagonisti Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Lei è tornata a ribadire di aver fatto l’amore con il marito nel reality visto che lui aveva paura di perderla e aveva bisogno di conferme.