Bruganelli e Madonia, via foto e storia finita? Lui: “Parlo io: la verità”

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono ancora fidanzati o si sono lasciati? La domanda ha cominciato a circolare dopo che l’ex moglie di Paolo Bonolis, a Domenica In, nel corso dell’intervista con Mara Venier, a domanda diretta sul tema ha spiegato che in questo momento della sua vita deve capire ciò che vuole da se stessa e che solo dopo aver fatto chiarezza interiormente potrà dedicarsi ad un’altra persona. Ovviamente, innanzi a determinate esternazioni, tantissimi hanno creduto che la frequentazione con il danzatore stesse vivendo un momento tutt’altro che roseo.

“Ora devo capire che voglio dalla mia vita altrimenti faccio solo morti e feriti – le dichiarazioni della Bruganelli a Domenica In – Voglio vivere per quello che sento, cercando di essere un punto di riferimento per i miei figli. Il senso di colpa in questo momento è enorme perché ho interrotto un matrimonio senza gravi motivi. Ti senti sempre di dire che avrei potuto aspettare, pensarci…”.

Nel discorso della produttrice è sembrato che per Madonia non ci sia spazio in questo momento. A ciò va aggiunto che, nelle scorse ore, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato nelle sue storie Instagram delle segnalazioni che hanno sottolineato come dai profili social della Bruganelli e del ballerino fossero sparite le foto di coppia.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia ancora fidanzati? Le risposte

Sulla questione sono intervenuti i diretti interessati che hanno dimostrato in un amen come la questione dei post cancellati sia una panzana. Il motivo è semplice: né Sonia né Angelo sui loro account non hanno mai postato scatti amorosi, solamente delle storie che, come è noto, su Instagram durano 24 ore e poi si autoeliminano.

“Nessuno ha fatto caso che Bruganelli e Madonia hanno cancellato quelle poche foto che avevano su Instagram. È tutto finito spero”, il commento di un utente rilanciato da Deianira Marzano. Commento prontamente captato dalla Bruganelli che lo ha a sua volta ripostato, chiosando quanto segue con tanto di tag a Madonia: “Io e Angelo non abbiamo mai volutamente pubblicato nostre foto insieme. Non capisco perciò quali foto avremmo cancellato… Ps: le storie si cancellano dopo 24 ore”.

Anche il professionista di Ballando con le Stelle ha ripostato il messaggio e, rispetto all’ex moglie di Paolo Bonolis, è stato ancor più esplicito e lapidario. “Dovete ancora aspettare“, ha scritto il ballerino, lasciando intendere a chiare lettere che non c’è stata alcuna rottura sentimentale e che con la Bruganelli la love story prosegue.

Sonia Bruganelli ha lasciato Bonolis: le rivelazioni a Domenica In

Nel corso dell’intervista con Mara Venier, la Bruganelli ha parlato a lungo dell’ex marito, spiegando che è stata lei ad aver deciso di separarsi e che lui, nonostante sperasse che il matrimonio continuasse, ha continuato a starle vicino e a darle sostegno.