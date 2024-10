Bruganelli ‘santificata’ da Venier: faccia a faccia e verità su Bonolis

L’atteso faccia a faccia tra Sonia Bruganelli e Mara Venier è andato in scena nel corso della puntata di Domenica In in onda il 27 ottobre. Pronti via, la ‘Zia’ ha rimbrottato qualcuno. Non appena la produttrice si è seduta c’è stato del brusio in studio. “Silenzio per cortesia, vi chiedo silenzio”, ha tuonato la conduttrice veneta per poi dedicarsi all’ospite. Non prima di avere lanciato una clip riassuntiva della vita e della carriera dell’imprenditrice. Il filmato ha avuto un sapore agiografico piuttosto imbarazzante. Non che la Bruganelli dovesse essere dipinta come un diavolo, però nemmeno da santa. Spazio poi all’intervista vera e propria.

“La mia difesa è stata di aggredire per dimostrarmi all’altezza. Avevo un marito importante. In automatico le persone prima di vedere chi sei e cosa sei ti vedono come un tramite. E lo sono stata, ho scelto di lavorare dietro le quinte”, ha spiegato la Bruganelli riferendosi all’ex compagno. E ancora: “Si fida ancora di me Bonolis, a livello professionale. Mi sono resa conto tardi che molte persone accanto a lui mi hanno usata. Negli anni questi rapporti si sono un po’ rovinati. Ho avuto la nomea di stro**a e si diceva che io decidessi per Paolo. Non è vero, ha una carriera alle spalle e una testa enorme, figuriamoci se decidevo per lui”. Rapida obbiezione: la stessa Sonia, di recente, ha detto che quella nomea le piaceva così come le piaceva far credere che lei avesse le redini della situazione. Ora dice il contrario, dopo essere stata subissata di critiche. Ben vengano i passi indietro, però non bisogna scordarsi di ciò che si è detto tre giorni prima.

Spazio poi alla separazione con Bonolis. La produttrice ha sottolineato che è stata lei a lasciare il conduttore: “Io ho avuto il coraggio di dire: “Forse non sento più determinate cose”. So che dall’altra parte ti cambia la vita. Anche lui ha avuto coraggio ad accettare l’addio con enorme affetto”.

Altro argomento caldo di questi giorni, tra l’altro sviscerato da Selvaggia Lucarelli di recente, la pretesa della Bruganelli di entrare nella giuria di Ballando con le Stelle. Così Sonia: “Milly due anni fa mi propose di fare la concorrente, dissi di no e mi proposi per fare la giurata. Milly invece mi disse che la giuria non la cambiava e mi voleva solo in pista. Non volevo però rubare il posto a nessuno. Ora che sto facendo Ballando mi rendo conto che la giuria è un corpo unico così come è“. Tutto vero, ma qualche dettaglio è stato omesso. La Lucarelli invece l’ha raccontato e dalla sua versione la signora Bruganelli non ne esce benissimo.

Lungo tutta l’intervista Mara Venier ha dato solo ‘carezze’ per l’ospite. Nessuna domanda scomoda, anzi un continuo tono amichevole e consolatorio. Per dirla con una metafora, è andata in scena una sorta di “santificazione” della Bruganelli. Non benissimo!