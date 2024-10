Lucarelli: “Bruganelli voleva il mio posto: date, messaggi e potere”

Selvaggia Lucarelli, con un lungo e puntuale articolo pubblicato nella sua newsletter, ha raccontato per filo e per segno come è andata la vicenda relativa alla pretesa di Sonia Bruganelli di volere il suo posto in giuria a Ballando con le Stelle. Fino ad ora il caso è stato spiegato, ma non in maniera dettagliata e approfondita. Ci ha pensato la giornalista che ha anche rivelato i meccanismi che governano le contrattualizzazioni dei giurati nel talent show di Milly Carlucci. Inoltre ha ammesso che un paio di anni fa ha avuto a che dire con la produzione della trasmissione e che è stata ad un passo dall’addio.

“La notizia era vera e io lo sapevo. Manca però un passaggio”, ha esordito la Lucarelli in riferimento al fatto che la Bruganelli volesse il suo posto. Spazio poi a quando la vicenda ha avuto inizio. Anno 2022, a Ballando con le Stelle partecipa Lorenzo Biagiarelli, compagno di vita di Selvaggia. Il food blogger venne criticato e trattato non benissimo. Così Lucarelli:

“Il mio fidanzato, ha accettato di partecipare a Ballando pensando che ci saremmo divertiti e invece, più che un concorrente, è stato un pungiball. Ma non è tempo di dissotterrare cadaveri, quello che è stato è stato e chi se ne frega. Ovviamente però quella stagione è stata piena di frizioni tra me, la produzione, i giurati. Sollevai la questione Montesano, fui insultata da Zanicchi, ci furono comportamenti poco gentili di alcuni giurati nei miei confronti, io sollevai alcune polemiche sul regolamento e sulla vittoria di Costamagna, oltre che sul trattamento subito da Lorenzo. Il pubblico mi sostenne molto, ma insomma, con cast e produzione non ci lasciammo benissimo”.

Conclusa la stagione, nonostante i pesanti attriti tra Selvaggia e la produzione, oltreché con alcuni giudici, dai piani alti di Ballando fanno sapere alla giornalista che sarebbe stata riconfermata anche nel 2023. Seguono mesi in cui non c’è più alcun contatto tra la Lucarelli e il talent. Una situazione però normale, come riferito sempre dalla giurata:

“Poi, dopo quella stagione, passano i mesi, io a Ballando non penso più, leggo che non ci sarò, che arriverà Barbara D’Urso al posto mio, escono false notizie su persone che sarebbero già state contrattualizzate, lascio fare. Non dico niente, perché la verità è che comunque io tutti gli anni (ne sono passati 9) firmo il mio contratto a ridosso dell’inizio del programma. A volte addirittura la sera della prima puntata, direttamente negli studi di Ballando già vestita e truccata (per esempio quest’anno)”.

In questo contesto ecco che spunta l’ex moglie di Bonolis che, a detta di Selvaggia, inizia a fare pressioni tramite i suoi agganci per avere il suo posto. La produttrice ha da poco dovuto lasciare il suo posto da opinionista a Mediaset:

“Lei si muove. Non è più in Mediaset con cui ha chiuso non in pace e si propone come giurata tramite appunto i suoi agganci nella dirigenza. Lo vengo a sapere. Non dico niente. Non lo dico né a Milly Carlucci né a nessuno. In fondo, era probabile che non fossi più a Ballando, lei ha cercato di afferrare una opportunità lavorativa per la quale si riteneva all’altezza. Non eravamo amiche, eravamo in buoni rapporti, questo sì. Ma non doveva certo darmi spiegazioni. Conosco bene il mondo della tv, figuriamoci se mi stupisce che qualcuno provi a sfilarmi la sedia da sotto il c*lo, tanto più che la sedia forse non era neppure più sotto al mio c*lo”.

Nonostante il lavorio della Bruganelli, la Lucarelli rimane al suo posto. Dopo mesi di silenzio, Selvaggia ha un paio di incontri con la produzione. In questi faccia a faccia ci sono dei chiarimenti per quel che è avvenuto nella stagione 2022. I rapporti tornano a essere distesi da ambo le parti. Tutto risolto, la Lucarelli sarà in giuria anche nel 2023. E Sonia? Selvaggia, dopo essersi pacificata con i vertici di Ballando, lancia una battuta:

“All’ultimo incontro, al momento dei saluti, a un autore dico scherzando: ma quindi niente Bruganelli? Non sapevano che io lo sapessi, si alleggerisce il tutto con una battuta e non se ne parla più. Vengo poi a sapere da altre fonti che le era stato proposto di fare la concorrente ma che aveva rifiutato. O giurata o nulla”.

Si arriva all’anno 2024, la Bruganelli si ‘piega’ e accetta di fare la concorrente. Dopo essere stata arruolata, prima dell’inizio del programma, manda un messaggio alla giornalista che snocciola un retroscena che racconta molto del modus operandi dell’ex moglie di Paolo Bonolis. Cosa combina? Secondo Selvaggia, per ottenere dei ruoli, legittimamente fa leva sulle sue conoscenze dirigenziali: