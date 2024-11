Marina Di Guardo: “Mi sono lasciata, colpa di Chiara? Paradosso”

Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni, è single. La notizia è rimbalzata su diverse testate e alcuni portali nei giorni scorsi ed ora viene confermata dalla diretta interessata, che ha rilasciato un’intervista al magazine Di Più. La scrittrice da un lato ha ammesso che con lo storico fidanzato Frank Kelcz, imprenditore statunitense attivo nel settore dell’editoria, la relazione è giunta su un binario morto, dall’altro ha smentito le cause dello strappo raccontate da qualche presunto ben informato. Inoltre si è detta stupita del timing con cui è uscita la notizia, in quanto la love story è finita da circa un anno e non in questo periodo.

La madre di Chiara Ferragni è single da oltre un anno: la conferma

“Mi stupisce che la cosa sia balzata all’onore delle cronache in questi giorni, perché la nostra separazione è avvenuta un anno fa…”, ha spiegato Marina Di Guardo che con Kelcz è stata legata per circa 5 anni. “Fino a oggi – ha aggiunto la scrittrice – non ne ho parlato con nessuno perché ritengo che la fine di un amore sia una questione molto privata e che non sia di interesse per nessuno sapere i fatti miei”. Curioso che a rilasciare simili dichiarazioni sia la madre di Chiara Ferragni visto che quest’ultima ha passato gli ultimi anni della sua vita a rendere pubblico qualsiasi dettaglio della sua sfera privata. Evidentemente sul tema della riservatezza mamma e figlia la pensano in maniera diametralmente opposta.

Dagospia nei giorni scorsi, in riferimento alle presunte cause della rottura tra Marina e l’imprenditore americano, ha scritto che uno dei motivi del crac sentimentale sarebbe da ricercare nelle pressioni cascate addosso alla Di Guardo dopo lo scandalo dei pandori che ha travolto la figlia e dopo che questa si è separata da Fedez. Su tale retroscena la scrittrice ha una versione completamente differente: “Quello che ho letto in questi giorni in merito a me e al mio ex compagno è frutto solo di interpretazioni personali e quindi inesatte. Sono questioni molto private. Detto questo, quello che c’è di vero è che io e il mio ex compagno ci siamo lasciati…”.

Marina ha quindi sottolineato una volta di più che la storia con Kelcz è terminata da tempo, addirittura a fine 2023, e che dunque è banale rimarcare che non possano c’entrare nulla le questioni riguardanti sua figlia Chiara. “Mia figlia – ha ribadito – non c’entra niente. Ripeto: io questo compagno non l’ho più da molto tempo, ci siamo lasciati un anno fa. Veramente, trovo poi che il collegamento con mia figlia sia paradossale…“.

A proposito della Ferragni, in questi giorni il suo nome è tornato a riempire le pagine del gossip del Bel Paese. L’influencer cremonese pare che si stia frequentando con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, figlio dell’amministratore delegato del gruppo Pirelli Marco Tronchetti Provera. I due sono stati paparazzati nella notte di Halloween in un locale milanese in atteggiamenti assai affettuosi e complici.