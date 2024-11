Chiara Ferragni allo scoperto ad Halloween: scoppia l’amore, foto

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono usciti allo scoperto nella notte di Halloween. I due sono stati avvistati assieme al locale Maka Loft di Milano. A pubblicare la paparazzata in cui li si vede sorridenti, complici e ‘truccati’ per la notte di festa del 31 ottobre è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che, tramite il suo profilo Instagram, ha aggiornato sulla vicenda, assicurando che l’influencer e l’erede di casa Pirelli non sono amici, bensì una coppia vera e propria. Una storia d’amore “intricata”, spiega sempre Parpiglia aggiungendo che tra i due è “amore pieno da tempo”.

Si mormora che nella serata di Halloween non siano nemmeno mancate dolci effusioni tra l’ex moglie di Fedez e l’uomo d’affari. Già nei giorni scorsi si è sussurrato che ci fosse in corso una frequentazione. I due erano anche stati sorpresi insieme nel ristorante milanese La Briciola. Inoltre, per il compleanno di Marina Di Guardo, la madre di Chiara, oltre alle adorate figlie, avrebbe preso parte alla festicciola anche Giovanni, come ha sempre reso noto Parpiglia.

Insomma, la relazione avrebbe già superato diversi step e non sarebbe un flirt ‘leggero’ da consumare in fretta. Non è chiaro al momento quando si sia formata la coppia. Colpisce però che la Ferragni e Giovanni non temono di essere fotografati assieme, segno che non c’è nulla da nascondere. Una situazione ben differente da quella vissuta dall’influencer cremonese con Silvio Campara. I ben informati hanno sussurrato che lui sarebbe stato sul punto di lasciare la madre dei suoi figli, vale a dire Giulia Luchi. La sbandata per l’ex moglie di Fedez sarebbe poi rientrata, con il Ceo di Golden Goose che avrebbe deciso di tornare dalla famiglia.

Sulla presunta liaison Ferragni-Campara si è scritto e detto molto, ma non si è mai capito quale sia stata la vera natura del loro legame: amicizia ‘speciale’? Qualcosa in più? Amicizia e basta? Solo un invaghimento reciproco? Le cose invece sarebbero ben definite con Giovanni Tronchetti Provera: è nata una nuova coppia e a Milano non si parla d’altro.