Chiara Ferragni, notte con Provera: l’affare di cuore s’ingrossa

Continua ad infiammarsi il gossip attorno a Chiara Ferragni. Nei giorni scorsi hanno iniziato a diffondersi voci di un legame speciale tra l’influencer cremonese e Giovanni Tronchetti Provera, erede di casa Pirelli classe 1983. L’uomo è figlio di Marco Tronchetti Provera ed ha un matrimonio alle spalle con Nicole Moellhausen, con la quale ha avuto tre figli. C’è davvero un flirt in corso tra l’imprenditrice digitale e il manager? Secondo le ultime news emerse nella notte tra il 28 e il 29 ottobre sì. Giuseppe Candela, firma di Dagospia, attraverso un tweet ha reso noto in esclusiva che nelle scorse ore Chiara e Giovanni sono stati avvistati insieme al ristorante di Milano La Briciola. L’affare (sentimentale) s’ingrossa.

I due non sarebbero stati soli. Al tavolo anche le sorelle di Chiara e mamma Marina Di Guardo. Proprio per quest’ultima la famiglia si è riunita e si è recata al locale La Briciola per festeggiare visto che allo scoccare della mezzanotte la scrittrice ha compiuto 63 anni. Ebbene, al tavolo ci sarebbe stato anche Giovanni Tronchetti Provera. Dunque l’ex moglie di Fedez, dopo che Silvio Campara avrebbe deciso di chiudere la frequentazione per tornare dalla sua famiglia, ora avrebbe un rapporto “special” con l’uomo d’affari.

ESCLUSIVA AVVISTATI AL RISTORANTE LA BRICIOLA A MILANO CHIARA FERRAGNI E FAMIGLIA (SORELLE E MAMMA) IN COMPAGNIA DI GIOVANNI TRONCHETTI PROVERA. COME DAGOANTICIPATO L'INFLUENCER NEGLI ULTIMI TEMPI HA ACCESO UNA AFFETTUOSA AMICIZIA CON L'EREDE DI CASA PIRELLI — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 28, 2024

Come si sono conosciuti? Qualche giorno fa il giornalista Gabriele Parpiglia ha sostenuto che i primi approcci si sarebbero verificati la scorsa estata ad Ibiza.

Affari in picchiata per Chiara Ferragni

Nelle scorse ore Chiara Ferragni è finita su tutte le testate anche per un’altra vicenda: i suoi affari non sono floridi come un tempo e qualcuno ha cominciato ad alzare la voce. Quel qualcuno è Pasquale Morgese, l’azionista che detiene il 27,5% delle quote di Fenice Srl, società dell’influencer cremonese (Ferragni detiene il 32,5% mentre l’imprenditore Paolo Barletta il restante 40%). Morgese, intervistato dal Giornale, ha tuonato: “Il business nel 2024 è crollato drammaticamente, ma in questi mesi nessuno ha mosso un dito”.

Nei giorni scorsi in realtà qualcosa si è mosso: Claudio Calabi sarà nominato nuovo amministratore unico dell’azienda che pare abbia riscontrato tante difficoltà dopo lo scandalo del pandoro. Sempre Morgese: “Io ho investito 12 anni della mia vita in questa società che da quasi un anno, da quando è scoppiato il pandoro-gate, è bloccata”. “Serve un piano industriale per capire che cosa fare. Poi bisognerà trovare le risorse per svilupparlo, si cercheranno prima internamente e poi, eventualmente, all’esterno”, ha aggiunto l’imprenditore..

Morgese si è detto soddisfatto della nomina di Calabi, spiegando che ha un “compito impegnativo, però nella sua carriera ha avuto problematiche ben maggiori da risolvere”.