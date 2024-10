Chiara Ferragni “forse è incinta”, ma Campara è tornato con Giulia

Silvio Campara, Ceo di Golden Goose, e Chiara Ferragni non si frequentano più. Lo ha rivelato nei giorni scorsi il giornalista Gabriele Parpiglia. Ora è Chi Magazine a confermare ‘plasticamente’ la notizia. Il settimanale ha paparazzato il manager e la compagna Giulia Luchi insieme, mentre rientrano a casa con i loro figli (una bimba di 5 anni e un bimbo di 2). Nel frattempo Diva e Donna sgancia una bomba, sussurrando che l’ex moglie di Fedez potrebbe essere incinta. Secondo la rivista di Cairo Editore, che ha pubblicato uno scatto dell’influencer cremonese con un “pancino sospetto”, potrebbe esserci in corso una dolce attesa. Cosa c’è di vero?

Diva e Donna, nel pubblicare la sopracitata paparazzata, ha spiegato che la foto è stata scattata dopo che la Ferragni è uscita da una nota clinica ostetrica di Milano in cui si è recata assieme alla madre Marina Di Guardo. Ad essere sinceri, sembra di essere innanzi ad un’indiscrezione poco sensata. Il magazine parla di rotondità nel commentare l’istantanea in cui si sostiene che ci sia un pancino sospetto. Francamente sembra un leggero gonfiore, dettato forse dalla prospettiva della foto, e non una sporgenza da dolce attesa. C’è odore di frottola bella e buona, ma mai dire mai.

Quel che invece sembra sicuro è che tra Silvio Campara e Chiara Ferragni gli incontri hanno cessato di verificarsi, casomai ci siano stati. Opportuno riavvolgere rapidamente il nastro: quest’estate si fa strada la voce che il manager e l’influencer avrebbero iniziato a vedersi segretamente e che lui avrebbe lasciato la madre dei suoi figli. Tutti i diretti interessati tacciono, anche Giulia Luchi non rilascia alcuna dichiarazione. Silenzio assoluto: nessuna smentita e nessuna conferma.

Le settimane trascorrono, escono delle foto che immortalano Campara e Ferragni insieme (ma non in atteggiamenti particolarmente intimi). I ben informati assicurano che lui sarebbe sul punto di lasciare Giulia dopo la presunta sbandata per Chiara che, assicurano sempre coloro che hanno seguito la vicenda, vorrebbe uscire allo scoperto. Silvio invece sarebbe più guardingo. Si sarebbe preso del tempo per analizzare bene la situazione e capire che cosa fare. Pare che ora abbia scelto. E quella scelta si chiama Giulia Luchi, la madre dei suoi figli.