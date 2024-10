Chiara Ferragni e Campara, “capolinea”: mazzata per l’ex di Fedez

Chiara Ferragni e Silvio Campara, Ceo di Golden Goose, avrebbero interrotto la loro frequentazione. A lanciare lo scoop in esclusiva è il giornalista Gabriele Parpiglia che, dal suo profilo Instagram, assicura che l’influencer cremonese e il manager avrebbero scelto di troncare. Le voci su una loro presunta relazione hanno iniziato a circolare la scorsa estate. Sono uscite anche delle paparazzate dei due, ma mai scatti in atteggiamenti inequivocabili. Anche perché lui, ufficialmente, stava assieme alla sua compagna Giulia Luchi, con la quale ha avuto due figli. Insomma, pare che la situazione non fosse proprio delle più comode. Fatto sta che per settimane si è sussurrato che la Ferragni avrebbe iniziato una storia con l’uomo d’affari. Poi…

“Dopo mesi in cui c’è stato tanto rumore, ma forse, in realtà si trattava di un affetto sotto traccia senza mai alcuna prova alla mano (baci in pubblico eccetera), oggi possiamo confermare che l’incontro tra i due è giunto al capolinea”. Così Gabriele Parpiglia che mette addirittura in dubbio che ci sia stata effettivamente una relazione sentimentale. E ancora: “Due storie di vita e di amicizia fatte di rispetto reciproco, lontane da flash e copertine, che però non hanno trovato una linea retta. Me secondo le nostre fonti il rispetto tra i due è immutato. Reciproco. Silenzioso. Lontano anche da future chiacchiere”.

Sullo sfondo della vicenda, rimane nebulosa la natura del rapporto tra la Ferragni e Campara. Amicizia speciale? Amicizia e basta? Flirt passionale? Abbozzo di love story seria? Fidanzamento lampo? Chissà… Certo è che le indiscrezioni nelle ultime settimane si sono sprecate con alcuni presunti ben informati che hanno sostenuto che amiche di lei avrebbero raccontato che l’ex moglie di Fedez avrebbe letteralmente perso la testa per il Ceo di Golden Goose. Si è poi fatta strada la narrazione che la Ferragni avrebbe voluto uscire allo scoperto, ma che il manager avrebbe frenato tale smania, probabilmente per via della delicata situazione a livello familiare. Se così fosse, la eventuale rottura sarebbe una mazzata per la star di Instagram.

Ora arriva la scoop di Parpiglia a dare il colpo di grazia alla relazione, sempre ammesso e non concesso che di relazione si possa parlare. I diretti interessati non hanno mai espresso alcun commento sulle voci circolate a più non posso sul loro conto. Silenzio tombale. E probabilmente sarà silenzio tombale anche dopo le rivelazioni di Parpiglia.

Le voci sul fidanzamento di Fedez

Nel frattempo, sempre l’ex firma di Chi Magazine, ha lanciato un altro scoop: Fedez si sarebbe fidanzato con una milanese ‘doc’ di nome Vittoria, ragazza di 27 anni con la quale avrebbe trascorso il suo 35esimo compleanno lo scorso 15 ottobre.