Fedez: tutto sulla nuova fidanzata Vittoria, “contrario della Ferragni”

Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, avrebbe una nuova fidanzata con la quale avrebbe intrapreso una “storia seria”. Parola del giornalista Gabriele Parpiglia che, dopo aver lanciato lo scoop, come promesso, ha rivelato nuovi dettagli in merito alla vicenda gossippara. L’ex firma di Chi Magazine, nel corso della puntata del 16 ottobre del suo programma radiofonico (“100% Parpiglia”), ha snocciolato dei dettagli sulla presunta unione. Presunta in quanto sia Federico sia la diretta interessata, al momento, non hanno confermato il rapporto sentimentale (a onor del vero nemmeno lo hanno smentito).

Parpiglia ha spiegato che in questi giorni il rapper “ha trovato l’amore” e che colei che in questo suo momento difficile gli è al fianco si chiama Vittoria. “Sono fidanzati ufficialmente”, ha assicurato il giornalista, aggiungendo che la ragazza è nata nel 1997. “Mora, per nulla somigliante alla sua ex compagna (Chiara Ferragni, ndr)”, ha continuato l’ex firma di Chi Magazine che ha tenuto a rimarcare che esteticamente la nuova fiamma del cantante non avrebbe nulla a che fare con la sua ex moglie. E ancora, a “Parpiglia 100%” è stato sostenuto che la scintilla sia scoccata nelle scorse settimane in Sardegna.

Vittoria sarebbe una milanese “doc” e porterebbe un cognome che conta nella fascia altolocata del capoluogo lombardo. Insomma, è di famiglia agiata ma non famosa, se si intende la notorietà data dal mondo dello spettacolo. Parpiglia ha poi ribadito che Fedez riterrebbe il legame instaurato con la ragazza “serio” e che avrebbe già comunicato a tutte le persone vicine a lui che Vittoria non sarebbe una frequentazione di ‘passaggio’.

Sempre secondo quanto emerso, la giovane classe 1997 sarebbe laureata in fashion marketing e avrebbe conseguito un master in fashion e merchandising. “Si tratta di un fidanzamento in famiglia”, ha concluso Parpiglia, sostenendo una volta di più che, secondo le informazioni in suo possesso, la love story sarebbe già decollata e ben avviata. Dunque Fedez, che da oltre due settimane è sparito dai social, avrebbe festeggiato con Vittoria il suo 35esimo compleanno, cascato lo scorso 15 ottobre.

Secondo gli ultimi rumors, anche Chiara Ferragni avrebbe ritrovato l’amore. I ben informati assicurano da settimane che il suo cuore abbia iniziato a battere all’impazzata per Silvio Campara, Ceo di Golden Goose. L’influencer cremonese e il manager, per ora, hanno preferito non commentare in alcun modo le voci sul loro conto: zero conferme e zero smentite.