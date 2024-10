Fedez boom: “Si è fidanzato: storia seria, lei è una milanese doc”

Fedez lontano dai riflettori e dai social si stenta a ricordarlo. Negli ultimi giorni ha deciso di eclissarsi. Coincidenza vuole che tale sparizione sia coincisa con l’arresto di due suoi bodyguards. Insomma, la questione è spinosa, non bagatelle come i dissing con questo o quell’altro collega su cui non è pericoloso marciarci. Ma ci sarebbe dell’atro dietro alla ‘latitanza’ del cantante di Rozzano. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato in esclusiva sul suo profilo Instagram che il rapper si starebbe godendo in gran segreto la compagnia di una donna. L’ex firma di Chi Magazine ha assicurato che la faccenda della presunta nuova fidanzata, a differenza dei recenti flirt estivi dell’artista, è ben differente: ci sarebbe in corso una frequentazione seria, non soltanto da copertina.

“Nuova fidanzata per Fedez. Sta festeggiando il compleanno in dolcissima compagnia. Alt. Non una ragazza più giovane, ma una storia seria. Ripartenza in amore totale. Lei è milanese doc, ottima famiglia”. Così Parpiglia in una storia Instagram. Dunque il rapper, dopo le scorribande balneari di luglio e agosto, periodo in cui ha collezionato diversi flirt, avrebbe trovato un porto sicuro a livello sentimentale in cui sostare.

Laddove la notizia fosse confermata, si aggiungerebbe un tassello all’assenza prolungata del cantante dai social. Viene da credere che da un lato, dopo la fuoriuscita della faccenda degli ultrà e del pestaggio di Cristiano Iovino, abbia voluto fermarsi e riordinare le idee; dall’altro lato che stia coltivando la presunta relazione senza esporsi.

Chiara Ferragni pazza d’amore: Silvio Campara l’avrebbe stregata

Nel frattempo non si placa nemmeno il gossip su Chiara Ferragni. I ben informati continuano a sostenere che l’influencer cremonese sia pazza d’amore per Silvio Campara, Ceo del marchio Golden Goose. Si mormora che lei vorrebbe uscire allo scoperto, ma che lui stia frenando tale entusiasmo in quanto sarebbe alle prese con la separazione con l’ex compagna e non vorrebbe i riflettori puntati su di sé.

Da quando hanno iniziato a trapelare voci circa la presunta love story, curioso notare che sia Campara sia la Ferragni non hanno smentito alcunché. Silenzio tombale. Un dettaglio che spinge a pensare che ci siano buone probabilità che la frequentazione esista davvero. Solitamente, in casi del genere, se le indiscrezioni sono aria fritta, scatta la rapida smentita. Invece i due piccioncini se ne stanno zitti zitti. Chissà perché…