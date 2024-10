Striscia, Tapiro a Jacobelli: “Io e Totti? Ecco la verità”, l’allusione

Dopo Francesco Totti e Noemi Bocchi, adesso è toccato a Marialuisa Jacobelli ricevere il Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli. Solo due giorni fa, l’ex calciatore e la compagna erano stati raggiunti dall’inviato di Striscia la Notizia all’aeroporto di Roma, di ritorno dalla loro “fuga” a Miami. Il viaggio, infatti, è arrivato subito dopo le indiscrezioni su un presunto tradimento dell’ex Capitano della Roma con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. Non solo Totti e Jacobelli sono stati visti insieme mentre uscivano da un hotel romano, ma è stata poi la stessa giornalista a confermare la liaison al settimanale Gente.

Intercettato da Staffelli, Totti ha preferito non rilasciare nessuna dichiarazione, addirittura rifiutando di accettare il Tapiro d’Oro. D’altro canto, Noemi Bocchi si è mostrata molto serena, confermando la sua vicinanza al compagno. Questo scoop sembra non aver scalfito affatto la loro relazione. Difatti, il settimanale Chi ha rivelato che a Miami i due apparivano più affiatati che mai e che la loro storia procede a gonfie vele, senza alcun segno di crisi.

Marialuisa Jacobelli a Striscia la Notizia: le sue dichiarazioni

Alla luce di tutto ciò, Striscia la Notizia ha voluto sentire anche la versione di Marialuisa Jacobelli, consegnandole il famoso Tapiro d’Oro. Intervistata da Valerio Staffelli, la giornalista sportiva ha cercato di glissare l’argomento, dicendo di non voler più rilasciare nessuna dichiarazione. “Io non parlo più, mantengo la linea che sto in silenzio”, ha detto. Questa linea del silenzio, però, è durata ben poco: nel giro di pochi secondi, la Jacobelli ha confermato indirettamente, ancora una volta, il flirt con l’ex calciatore.

Quando Staffelli le ha ricordato la sua allusiva frase “due più due fa quattro”, la giornalista sportiva ha ribadito: “Due più due fa sempre quattro. Ma ho deciso di non parlare”. “Allora è successo, quest’incontro c’è stato”, ha insistito l’inviato. Insomma, un’altra dichiarazione sospetta, che alimenta ulteriori dubbi sul gossip del momento.

A questo punto, è probabile che la prossima “vittima” del Tapiro d’Oro sarà Ilary Blasi, ex moglie di Francesco Totti, con il quale è in causa per il divorzio, accusandolo di ripetuti tradimenti. Fino ad ora, la conduttrice romana ha preferito mantenere il silenzio, limitandosi a lanciare una simpatica frecciatina sul suo profilo Instagram. Nel frattempo, l’intero servizio sul Tapiro a Marialuisa Jacobelli andrà in onda nella puntata di Striscia la Notizia di questa sera, mercoledì 30 ottobre.