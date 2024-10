Ilary Blasi: reazione epica sull’affaire Totti-Jacobelli, Noemi muta

L’occasione era troppo ghiotta per non lasciarsi andare ad una presa per i fondelli che, infatti, è arrivata puntuale come un orologio svizzero: Ilary Blasi ha fatto dell’ironia dopo che il magazine Gente ha scodellato delle foto in cui si vedono uscire dal medesimo albergo la giornalista Marialuisa Jacobelli e Francesco Totti. Non solo: lei ha confermato il flirt. Altrimenti detto, pare che Noemi Bocchi ora abbia delle belle corna da portarsi appresso. Ilary, appresa la notizia, si è divertita a postare sul suo profilo Instagram un video esilarante.

La conduttrice in forza a Mediaset ha fatto spuntare sul suo account uno stralcio dell’ultimo show di Paolo Camilli. Che ha combinato quest’ultimo? Ha creato un finto e ipotetico dialogo tra Ilary Blasi e sua madre a proposito dell’affaire Totti-MariaLuisa Jacobelli.

“A mamma, hai sentito?”, scandisce Camilli fingendosi Ilary. Quindi passa al ruolo di sua mamma. “Non è che è il fantasma di una borsa rimasta nel soppalco?” (battuta che fa riferimento alla lotta tra i due ex coniugi delle borsette e dei Rolex). “No ma’, peggio, qua non vedo le borse, vedo la Gente… Mi sa che mi aspetta una serata, neraaaa”, conclude Camilli, sempre immedesimandosi nei panni della conduttrice romana. Lo sketch la Blasi lo ha condiviso tra le sue Storie, con tanto di emoticon che ride a crepapelle. Da notare anche il riferimento di Camilli a “Gente”, ossia la testata che ha dato lo scoop relativo a Francesco Totti e alla giornalista sportiva.

Chi invece non ha proferito parola e non ha pubblicamente voluto commentare la questione è Noemi Bocchi. Pure Totti è chiuso in un ermetico silenzio. I ben informati sussurrano, come riferito da Il Messaggero, che la coppia era in crisi da tempo. Non risulta però che l’ex stella della Roma si sia lasciato recentemente con la Bocchi. Per farla breve, sembra proprio che si sia innanzi alla scoperta di un tradimento bello e buono.

La conferma del flirt, Marialuisa Jacobelli: “Una liaison con Totti? Sì”

Gente ha raggiunto la Jacobelli per commentare le paparazzate che la vedono uscire dal medesimo hotel in cui è uscito anche Totti (non assieme a lei ovviamente). “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto…”, ha chiosato la giornalista che poi è stata ancor più esplicita: “Liaison con Totti? Sì”.