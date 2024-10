Totti, uscito scoop corna a Noemi mentre era con Ilary: le reazioni

Francesco Totti è di nuovo sulla bocca di tutti. E non per qualche sua impresa sportiva, come avveniva quando indossava gli scarpini da calcio, bensì per una vicenda che ricorda in modo che ha dell’incredibile la causa della fine del matrimonio con Ilary Blasi: avrebbe fatto le corna anche all’attuale compagna Noemi Bocchi. La notizia è divenuta di dominio pubblico nel pomeriggio di mercoledì 23 ottobre. A lanciarla il magazine Gente con tanto di foto che inchiodano l’ex stella della Roma, immortalato ad entrare e uscire dallo stesso hotel in cui ha alloggiato Marialuisa Jacobelli, bombastica giornalista sportiva. Lei ha persino confermato che una storiella c’è. “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente. Se confermo questa liaison? Sì”, ha dichiarato la donna, lasciando tutti di sasso. E Totti come ha reagito?

Il quotidiano romano Il Messaggero ha spiegato che mentre i social, i siti e le testate rilanciavano a più non posso l’indiscrezione e le parole della Jacobelli, Totti si trovava allo stadio del Trastevere, accanto alle mura di villa Pamphili. A pochi metri da lui, ironia della sorte, c’era pure Ilary Blasi, ma a debita distanza dall’ex marito. Che ci facevano nello stesso luogo? In campo c’era il loro figlio Cristian ed entrambi i genitori volevano ammirarlo (tra l’altro il giovane non ha nemmeno giocato, restando in panchina per tutta la partita). Ad accompagnare Francesco, oltre alla figlia Isabel, anche il suo amico storico Giancarlo Pantano. A un certo punto ecco che Totti, come milioni di altre persone, ha visto ciò che ha pubblicato Gente. E la sua espressione è cambiata. Questo il resoconto riportato da Il Messaggero:

“Esattamente durante il secondo tempo, la notizia della storia con la Jacobelli è diventata virale sul web e i social hanno fatto il resto […] Intanto, il telefono dell’ex attaccante ha cominciato a scaldarsi, Francesco era in tribuna e ha cambiato espressione, consapevole che la serenità sarebbe svanita […] Il nuovo scoop lo ha fatto ripiombare al passato: da che era sorridente, ha lasciato il campo in fretta appena terminata la gara, scortato da cinque uomini delle forze dell’ordine. Ha preferito non fermarsi con i ragazzini della scuola calcio, entrare in auto e sparire per strada. Poco dopo è andata via anche la Blasi, visibilmente più rilassata. Come lo è Marialuisa Jacobelli che, in queste ore, sta pubblicando storie sul suo account Instagram da 4,2 milioni di follower chiedendo chi sarà il prossimo Pallone d’Oro”.

Sempre il quotidiano della Capitale ha aggiunto un altro tassello importante della vicenda, sostenendo che alcune persone che conoscono il contesto in cui si muove Totti hanno raccontato che con Noemi le cose non andrebbero bene da qualche tempo. E non a caso la Bocchi, allo stadio Trastevere, non la si è vista. E adesso che succede? Per ora i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni, eccezion fatta per Marialuisa Jacobelli che ha detto senza fronzoli di aver frequentato l’ex stella della Roma. Che scoop!