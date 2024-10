Francesco Totti e Noemi al capolinea? Spunta una nuova donna!

Come vuole il detto popolare ”Non c’è due senza tre”! Dopo il tumultuoso divorzio con Ilary Blasi, Francesco Totti sembrava vivere una nuova serenità con la sua Noemi Bocchi. Ma ora spuntano delle voci, riportate in anteprima da Dagospia anticipando il servizio di Gente, di un nuovo flirt del ”Pupone”.

Domani in edicola, su Gente potremo vedere Totti paparazzato con quella che si suppone essere la sua nuova fiamma, ma intanto su Dagospia ci sono i primi scoop. Lei la conosciamo bene, è un volto noto nel mondo dello sport e della televisione e secondo quanto riporta la redazione di Gente, avrebbe confermato il flirt con il campione. Dunque è finita tra Totti e Noemi? Prima di tirare le conclusioni vediamo cosa ha scoperto Gente e soprattutto chi è Marialuisa Jacobelli, la presunta nuova fiamma di Francesco Totti.

Totti e la Jacobelli insieme in hotel, lei conferma: ”Abbiamo una liason”

Nella paparazzata di Gente, si vede Totti insieme a Marialuisa Jacobelli entrare in un hotel di Roma e uscire, insieme, circa un’ora e mezzo più tardi. Quando contattata dalla redazione, la Jacobelli ha confermato la storia con il Pupone così:

Due più due fa quattro, se ci sono le foto è evidente

E quando incalzata con la domanda diretta se tra lei e Totti c’è una liason lei ha risposto di sì. La Jacobelli non sarebbe nuova a queste dichiarazioni, sempre a Gente ha confermato di aver avuto una relazione in passato con Kylian Mbappé del Real Madrid. Ma chi è Marialuisa Jacobelli? Classe 1992 è la figlia di Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport. Seguendo le orme del padre è diventata giornalista sportiva, arrivando a lavorare per Sportmediaset e DAZN. Noi però la conosciamo per aver partecipato a Temptation Island nel 2020!

Francesco Totti ha davvero lasciato Noemi Bocchi per Marialuisa Jacobelli? Lei conferma, ma ci sembra strano. Con Noemi sembrava andare tutto a gonfie vele, si era parlato di creare una famiglia insieme e ora all’improvviso spunta una nuova fiamma? In realtà già Fabrizio Corona aveva parlato di tradimenti del calciatore nei confronti di Noemi, l’ex re dei paparazzi aveva detto di avere le prove di una relazione tra Totti e una showgirl. Che si tratti proprio di Marialuisa? Solo il tempo ci darà le risposte, se non ci bastano quelle già date dall’interessata!