Tentatori e Tentatrici Temptation Island 2020: tutti i nomi

È iniziata su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island. La prima puntata è andata in onda nella serata di ieri e sembra aver già conquistato il pubblico. Abbiamo potuto, non solo conoscere le sei coppie del cast, ma anche i 12 tentatori e le 12 tentatrici. Chi sono i single che quest’anno metteranno alla prova le sei coppie? Non ci sono molti volti noti, ma qualcuno non è sconosciuto al mondo nello spettacolo. In particolare, tra i tentatori troviamo qualcuno che ha, in passato, preso parte al programma di Uomini e Donne. Altri, invece, vivono lavorando nel mondo dello sport. Vediamo ora insieme chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2020.

Tentatrici nomi Temptation Island 2020: ecco chi sono le single di quest’anno

Beatrice De Masi, 27 anni, vive a Velletri, in provincia di Roma, con la sua famiglia. Fa l’assistente in uno studio medico e svolge un’attività online con la sua migliore amica, sulle rose di sapone e oggetti realizzati a mano.

Francesca Antonelli, 20 anni, vive a Roma e lavora come ragazza immagine. Sogna di diventare una giornalista e ama viaggiare. Lo sport ha sempre avuto un ruolo centrale nella sua vita.

Federica Bianca Concavo, 27 anni, è nata a Milano e vive a Paderno Dugnano. L’abbiamo già vista nei videoclip musicali di Emis Killa e Capo Plaza. Una sua grande passione sono gli animali, tanto che ha un’associazione legata al volontariato.

Benedetta Mottola, 21 anni, è stato co-conduttrice televisiva su canale 8 TV Luna e ha partecipato alla trasmissione Ciao Darwin. Il suo obbiettivo è quello di raggiungere una sua indipendenza.

Federica Mallus, è nata a Cagliari e vive a Quartu Sant’Elena, con sua mamma e sua figlia di undici anni. Lavora come fotomodella professionista ed è una studentessa di Economia Aziendale. Inoltre, è stata concorrente di Miss Mondo e Miss Italia.

Marialuisa Jacobelli, 28 anni, è nata a Bergamo e vive a Milano. È una conduttrice televisiva di Top Calcio 24 ed è la figlia del giornalista Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport.

Ilaria Galozzi, 28 anni, è nata a Sora e vive a Milano con il suo migliore amico. Qui frequenta uno stage per un’azienza che si occupa di eventi. Dopo la laurea in Scienze Infermieristiche, ha scelto di dedicarsi al mondo del managemente e degli eventi.

Simona Pappalardo, 22 anni, è nata a Roma, dove vive con i suoi genitori. Studia Comunicazione, Spettacolo e Giornalismo all’universtità. Attualmente spera di diventare una giornalista sportiva.

Pavlina Holubova, originaria della Repubblica Ceca, vive a Roma da due anni e lavora come attrice e modella. Nel suo Paese ha anche lavorato come presentatrice sulla tv nazionale.

Alessia Cascella, 25 anni, è nata a Napoli. Ha preso parte a vari concorsi di bellezza, tra cui anche Miss Italia nel 2013, posizionandosi tra le prime cinque.

Angelica Montali, 24 anni, vive a Porto Recanati con la nonna e la bisnonna. Lavora come indossatrice in uno showroom, modella e fotomodella.

Tentatori Temptation Island 2020: ecco chi sono i single della nuova edizione

Carlo Siano, 23 anni, è nato a Solofra, in provincia di Avellino. È un pugile professionista e campione italiano di kick boxing. Nell’anno 2019 ha vinto Bellissimo d’Italia.

Davide Lorusso, 27 anni, vive a Como con i suoi genitori. Prima del lockdown, lavorava come bartendere e in passato ha preso parte ad alcune gare di barman freestyle. Il suo sogno è quello di aprire un’attività tutta sua, come un’agenzia di catering.

Francesco Cottarelli, 23 anni, è cresciuto a Legnano (Verona) e da qualche anno vive a Padova per lavoro. Di professione fa il pallavolista di Serie A1 e, nel frattempo, continua i suoi studi presso la Facoltà di Economia.

Beyba Bohdan, 26 anni, è nato in Ucrania e vive in Italia da dieci anni. Qui lavora in una ditta di costruzioni, dove si occupa della parte burocratica. Ha scelto di vivere nella nostra penisola insieme alla madre, per cercare una situazione di vita più favorevole.

Francesco Muzzi è nato e cresciuto a Bologna. Il pubblico di Canale 5 l’ha già conosciuto durante il suo percorso da corteggiatore nel programma di Uomini e Donne, alla corte di Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi. Lavora come insegnante di musica e produttore.

Giuseppe Salomone, 31 anni, è nato a Liegi in Belgio. È un calciatore di Serie C, nel ruolo di attaccante. Nel frattempo, ha anche aperto una ditta di pulizie. In passato è stato sposato e ha preso parte a un reality straniero, tra Miami e Las Vegas.

Marco Guercio, 28 anni, nato a Palermo. Lavora come parrucchiere e ha sempre cercato la sua indipendenza. Non è un volto nuovo sul piccolo schermo: nel 2012 partecipò a Uomini e Donne, nella versione ‘Ragazzi e Ragazze’.

Alberto Cafarchia, 29 anni, è nato a Bari e viaggia per tutta Italia per lavoro. Due anni fa ha partecipato a Mister Italia e possiede una laurea triennale in Economia.

Simone Garato, 39 anni, vive a Padova. È responsabile commerciale di un’azienda ed è un cantautore.

Alessandro Basciano, 31 anni, è nato a Genova. È padre di un bambino di tre anni ed è un volto attualmente molto amato dal pubblico di Uomini e Donne. È stato la ‘non scelta’ di Giulia Quattrociocche.

Alessandro Ubaldi, 36 anni, è nato a Pescara. È un organizzatore di congressi e gestisce una scuola di beach volley insieme al suo migliore amico.

Alessandro Usai (detto Alex), 27 anni, vive a Lugano da sempre. È un operaio di una multinazionale e gli è già capitato di rapportarsi con donne impegnate.