Alessandro Basciano tronista di UeD: la Mennoia ferma Maria dopo le lacrime

Uomini e Donne, il nuovo tronista è Alessandro Basciano?

Alessandro Basciano è il nuovo tronista di Uomini e Donne? Emergono nuovi dettagli dal Vicolo delle News sulla scelta di Giulia Quattrociocche e sulla reazione del ragazzo padre che l’ha invitata a seguire il suo cuore, e questi dettagli hanno come protagonisti lui, Maria De Filippi e Raffaella Mennoia; anche Tina Cipollari, a dire il vero, ma in misura minore. Veniamo subito al dunque perché in puntata è successo proprio di tutto, a partire dalla scelta tutt’altro che scontata di Giulia.

Alessandro nuovo tronista? Il gesto di Maria De Filippi e la commozione

Alessandro ha consigliato a Giulia di seguire il suo istinto: “Se ti senti di fare qualcosa fallo”, queste le parole riportate dal Vicolo. Giulia allora ha ammesso che non avrebbe avuto senso continuare perché Daniele Schiavon le è entrato nel cuore; durante il ballo di rito Alessandro era quasi in lacrime, al punto dispiaciuto da spingere Maria a ballare con lui. Tina non credeva ai suoi occhi perché era convinta che Giulia avrebbe scelto lui e non Daniele. Il pubblico ha poi iniziato a urlare “Trono, trono” quando Alessandro si è seduto sugli scalini con la De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne, Raffaella Mennoia blocca Maria

Maria voleva darglielo ma Il Vicolo racconta che Raffaella Mennoia l’ha stoppata, ed è per questo che prima faranno quattro chiacchiere e nel caso si siederà a fianco a Giulio, Carlo e Veronica. In tutto questo Giulia si era dimenticata di salutare Alessandro, Maria gliel’ha fatto notare e lei, piuttosto frastornata, lo ha abbracciato; come Giulia si è comportato anche Daniele che ha quindi deposto le armi. Non abbiamo molti dubbi sul fatto che Alessandro Basciano sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne, così come non abbiamo dubbi sul fatto che saranno più belli i momenti dedicati alla non scelta che quelli dedicati a Giulia e Daniele: “Quasi più commovente – scrive infatti Il Vicolo – la tenerezza di Maria con Basciano che la scelta in sé”.