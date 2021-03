Mbappé e l’ex tentatrice di Temptation Island, scoppia la passione: il gossip

Kylian Mbappé e Marialuisa Jacobelli, ex tentatrice di Tempation Island, sono i protagonisti del gossip del giorno. Tra i due sarebbe scoppiata la passione non molto tempo fa, non si sa se sia in corso un flirt o se invece si potrebbe parlare di amore. Presto per dirlo, lo scoop lanciato da Oggi farà il suo corso e nelle prossime settimane si scoprirà cosa sta succedendo fra i due. Magari saranno proprio Mbappé e l’ex tentatrice a intervenire e dire la loro, smentendo o confermando. Di sicuro dopo questo gossip si è aperta la caccia alla coppia: c’è chi aspetterà la possibile prima foto insieme sui social e ci saranno i paparazzi sulle loro tracce, probabilmente. Ma non è detto.

Intanto il settimanale ha fatto sapere che tra Mbappé e Marialuisa, ex tentatrice di Temptation, sia scoppiata la passione. I due avrebbero passato una notte insieme in una lussuosa suite di un albergo di Parigi, a cinque stelle. A rivelare tutto sarebbero state le solite fonti vicine ai diretti interessati, che hanno parlato di due piccioncini che starebbero approfondendo la loro conoscenza in quel di Parigi. La rivista ha solo sganciato la bomba per il momento e si prepara a rivelare ulteriori dettagli sul prossimo numero in edicola.

Come potrebbero essersi conosciuti? A legare Mbappè e Marialuisa Jacobelli è il calcio. Inutile dire che lui sia un campione del Paris Saint Germain e della Nazionale francese, ma va ricordato per chi non è appassionato di sport. Lei invece è figlia d’arte: suo papà è Xavier Jacobelli, il direttore di Tuttosport. Ma non è tutto, perché il padre le ha trasmesso non solo la passione per il calcio ma anche quella per il giornalismo.

Marialuisa infatti è spesso ospite di trasmissioni televisive in cui si parla di calcio, tra cui Tiki Taka, e ha condotto dei programmi, tra cui Top Calcio 24. Secondo qualcuno potrebbe essere considerata la rivale della più famosa Diletta Leotta. Non solo calcio e giornalismo, perché Marialuisa Jacobelli è stata una tentatrice di Temptation Island. Ha partecipato all’edizione in onda a luglio del 2020. Sarà amore con Mbappé oppure solo un flirt?