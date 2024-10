Striscia, Tapiro a Totti e Noemi Bocchi: lui reagisce male, “tienitelo”

Nuovo Tapiro D’oro per Francesco Totti, questa volta condiviso con Noemi Bocchi. Il motivo è chiaro: pochi giorni fa, è emerso lo scoop di un presunto tradimento dell’ex calciatore nei confronti della compagna con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. A lanciare il gossip è stato il settimanale Gente, che ha beccato i due uscire da un hotel romano.

Inoltre, a confermare la liason è stata la stessa giornalista sportiva, che non ha avuto riserve nell’ammettere di essere stata con l’ex Capitano della Roma. La notizia ha fatto ovviamente un grande scalpore, considerando che Totti è ancora in causa per la separazione dall’ex moglie Ilary Blasi, che lo accusa, tra l’altro, d’infedeltà con Noemi Bocchi e altre donne durante il loro lungo matrimonio.

A seguito dell’esplosione di questo gossip, Francesco Totti è volato a Miami, in compagnia proprio di Noemi Bocchi. Secondo un’indiscrezione di Fanpage, la donna non sarebbe affatto felice di questa situazione, ma avrebbe comunque deciso di scappare da quest’ondata mediatica insieme al fidanzato. Inoltre, una fonte vicina a Francesco e Noemi ha rivelato sempre a Fanpage che la coppia sarebbe in crisi da tempo.

Francesco Totti rifiuta il Tapiro D’Oro: cos’ha detto

Al ritorno da Miami, la coppia è stata intercettata all’aeroporto di Roma da Valerio Staffelli, pronto a consegnare il Tapiro d’Oro. L’inviato di Striscia la Notizia ha provato a indagare sulla vicenda, chiedendo direttamente a Totti se ci fosse del vero nel gossip sul flirt con Marialuisa Jacobelli. Totti, visibilmente irritato, ha risposto stizzito: “Voi sapete tutto meglio di me. E comunque, io non prendo più Tapiri, tienitelo”.

A quel punto, è intervenuta anche Noemi Bocchi, che ha difeso Totti spiegando che non aveva avuto bisogno di giustificarsi per le foto con la giornalista sportiva. Alla fine, Noemi è salita in auto con il Tapiro, ma Totti, ormai esasperato, ha deciso di lasciarlo per strada, rifiutando di accettarlo. L’ex calciatore sembra vivere con crescente irritazione quest’ennesimo scandalo mediatico, reagendo in modo più indispettito rispetto al passato. Non resta che attendere la puntata di Striscia la Notizia di questa sera, lunedì 28 ottobre, per vedere il servizio completo.