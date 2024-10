Noemi Bocchi nera ma parte con Totti per Miami: corna, viaggio, liti

A Roma non si parla d’altro. La frase più gettonata è: “Totti ci è cascato di nuovo”. Il magazine Gente nelle scorse ore ha divulgato delle foto in cui lo si vede uscire dallo stesso hotel lasciato dalla giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. Lei ha confermato di aver avuto un flirt con l’ex capitano giallorosso. Pandemonio! E Noemi Bocchi come ha reagito? Pubblicamente non ha proferito parola. Fanpage.it ha scritto invece di aver sentito una fonte vicina alla coppia che ha spiegato che ovviamente la flower designer sarebbe tutto fuorché felice. Tuttavia sarebbe partita in direzione Miami proprio con Totti nelle scorse ore.

La gola profonda contattata da Fanpage.it ha riferito che la relazione tra l’ex stella della Roma e la compagna da tempo vive una fase delicata. I due piccioncini si sarebbero “chiusi all’interno della loro storia” per volontà di Noemi. Tradotto: lei sarebbe gelosissima di lui e, racconta sempre la testata campana, gli avrebbe persino impedito a lungo di vedere alcuni dei suoi amici e di prendere parte ad eventi e serate in solitaria. Insomma, un Totti in gabbia che non sarebbe affatto contento delle pretese della compagna.

“Lui è ancora molto desiderato dalle donne”, ha dichiarato sempre la fonte a Fanpage.it che ha inoltre fatto sapere che la Bocchi, appena ha saputo dello scoop di Gente, avrebbe reagito male. Beh, ci mancherebbe, viene da dire! I più attenti hanno notato che la 34enne romana, come prima mossa, avrebbe eliminato le storie in evidenza postate sul suo profilo Instagram che la ritraevano in compagnia di Totti. Cancellati anche alcuni post in cui era protagonista con “Er Pupone”. Infine, cosa scontata e sacrosanta, ha limitato i commenti sotto ai suoi contenuti per evitare di venire subissata da messaggi.

Nonostante la situazione è quella che è, cioè per nulla rosea, i due non sarebbero sul punto di scrivere la parola fine sulla love story. Anzi starebbero già tentato di recuperare e ricucire. Come? Con un bel viaggio negli Usa. Pare infatti che abbiano già lasciato l’Italia per dirigersi a Miami. Non una vacanza organizzata all’ultimo minuto, bensì una ‘gita fuori porta’ prevista da tempo per partecipare a un torneo di padel insieme agli ex compagni di calcio di Francesco. “Avevano acquistato da tempo il biglietto aereo per Miami”, è quanto raccontano a Fanpage.it. Certo la scelta ha un po’ dell’incredibile. Se veniste a sapere di essere stati traditi (sempre ammesso e non concesso che le corna siano davvero state fatte), voi andreste in vacanza con il vostro boy?