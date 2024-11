Fedez reagisce al fidanzamento della Ferragni: bacio di fuoco a NY

Chiara Ferragni pizzicata ad Halloween a Milano in dolce compagnia di Giovanni Tronchetti Provera, dopo nemmeno 48 ore Fedez ‘risponde’ a distanza all’ex moglie, venendo filmato in un locale di New York mentre bacia in modo ‘tremendo’, con enorme trasporto e tanta passione, una giovane ragazza. Il filmato è stato pubblicato in esclusiva dal giornalista di Dagospia Alberto Dandolo e ovviamente è diventato subito virale. Anche perché si vede il rapper pomiciare davanti a tutti come se non ci fosse un domani. D’altra parte è single e non sta facendo nulla di male. L’identità della ragazza non è stata resa nota.

Tanti utenti hanno commentato il filmato. C’è chi ha sostenuto che Fedez faccia bene a divertirsi essendo libero in questo momento da vincoli sentimentali, chi ha scritto che ‘limonare’ in quel modo in discoteca è “roba da 17enni”, chi ha affermato che abbia addirittura fatto apposta a lasciarsi andare ad un simile comportamento per farsi riprendere e finire di nuovo al centro del gossip. Teorie e supposizioni che lasciano il tempo che trovano. Quel che invece è certo è che sia lui sia la Ferragni hanno decisamente e definitivamente voltato pagina dopo la fine del loro matrimonio.

Crac Ferragnez, anche Marina Di Guardo torna single

Tra l’altro, coincidenza vuole che, mentre il rapporto coniugale dei Ferragnez stava scoppiando, pure quello di Marina Di Guardo, madre dell’influencer cremonese, è andato a rotoli. Lo ha raccontato la stessa scrittrice nelle scorse ore. Qualche giorno fa è uscita l’indiscrezione che fosse tornata single e che la love story con l’imprenditore americano Frank Kelcz, durata cinque anni, fosse giunta su un binario morto.

Intervistata dal magazine Di Più, la scrittrice ha confermato che il rapporto con l’uomo d’affari statunitense si è concluso, ma non di recente, bensì un anno fa, vale a dire poco prima che la figlia venisse travolta dallo scandalo dei pandori e successivamente dalla crisi con Fedez, sfociata nel crac matrimoniale. Ha così smentito le voci che la volevano troppo sottopressione per le vicende della figlia e non più in grado di gestire la sua vita sentimentale.